Kaleb Mosquera: "Me gusta jugar por izquierda o derecha que es lo mismo"

Este jugador que pareciera ser Yimmi Chará en versión miniatura, en realidad tiene como nombre de Kaleb Mosquera Blandón que juega con la dorsal 11 en Atlético Nacional y que gracias a su fútbol desplegado por la banda fue el encargado de marcar el primero de los dos goles con los que el verde derrotó al Municipio de Montenegro Quindío.

Precisamente tiene a aquel jugador de Junior de Barranquilla como su referente al igual que el brasileño Neymar Jr., ya que él le gusta a los futbolistas que se desempeñan bien en los espacios reducidos y que tengan buena pegada, aunque aclara que su peinado de trenzas viene desde hace mucho tiempo y por gusto de su madre.

"Me la entregaron a la banda izquierda, le pegué a media altura y al arquero se le fue de las manos después de tocarla", relató Kaleb sobre su anotación.

"Estuvimos muy bien tocando el balón, moviéndonos y utilizando nuestras características para lograr ganar el partido", opinó sobre el comportamiento futbolístico del equipo verde.

También jugó el Festival de Festivales del año pasado pero siendo parte de Deportivo Integrados, aunque esta vez ha sido el primer gol marcado en este Ponyfútbol masculino.

"Ahora hay que trabajar duro para poder ganar el próximo partido y con eso ya estar clasificados para la siguiente ronda de las finales", finalizó el joven jugador.

Sobre su posición de extremo, "Me gusta jugar por la izquierda o por la derecha porque ambas me parecen lo mismo. Mi perfil es derecho pero le puedo pegar con las dos y por eso me siento mejor por la izquierda".

Mosquera sueña jugar con el Barcelona y Chelsea, y espera que su reciente actuación le siga aportando lo que necesita a Nacional en busca de su tercer título en el prestigioso certamen infantil.