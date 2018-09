Gerardo Pelusso: “Ojalá que el día que me vaya, me recuerden como a Bilardo”

El entrenador uruguayo Gerardo Pelusso acudió a la rueda de prensa de este miércoles, fue claro que le gusta la plantilla actual del Cali, pero no descartó una posible salida o llegada al plantel antes del cierre del mercado de pases.

Sobre su estilo de juego, el entrenador oriental aclaró que aún no ha definido el estilo de juego para su equipo. "Es difícil, recién estamos dando los primeros pasos. Yo te puedo decir que aspiro y que sueño, en este momento estamos trabajando en la base y el otro aspecto es la conformación del plantel. Estas dos etapas las debemos cumplir de la mejor forma”.

Con la confirmación de José Sand, el estratega se mostró complacido y se descargó en elogios frente al nueve verdiblanco. “Hoy felizmente se cerró absolutamente lo de José Sand, hoy entrenó con nosotros, nada menos que el último goleador de la Copa Libertadores. A Sand pretendemos utilizarlo en el único puesto que él conoce y que sabe hacerlo muy bien, nosotros vamos a jugar con un centro delantero de área, la cuestión no es que pueda hacer él, la cuestión es lo que pueda hacer el resto del equipo para que él pueda hacer lo que sabe hacer que es convertir”.

Pelusso: “Entiendo que el fútbol tiene dos arcos, hay que defender bien el nuestro y hay que atacar para ganar los partidos. No hay equipo que este en los primeros lugares, sin que se saque el arco en cero”

Pelusso aseguró que le gustan los equipos que puedan competir por los títulos. “Esperemos que hoy se cierre lo de Camilo Vargas, podemos decir que estamos cerrando la nómina. Me gustan los equipos competitivos y que peleen por cosas importantes”.

Recalcó que está conforme con el plantel, sin embargo, no estaría cerrado y no descarta llegada de nuevos jugadores. “Estoy muy conforme con el plantel que tenemos, la forma como estamos trabajando. En el medio de un periodo de pases, no se puede decir que el plantel está cerrado, nadie puede asegurar que no haya ninguna salida, yo estoy atento a todo, estoy atento al aeropuerto que no se me vaya ningún jugador”.

Por último, Pelusso quiere al final de su carrera en el Deportivo Cali se le recuerde como se le recuerda a Carlos Bilardo. “Ojalá que el día que me vaya de esta institución, me recuerden como a Bilardo, y con delanteros argentinos como Scotta y Benítez y ojala con Sambueza y Sand tengamos esos logros", concluyó.