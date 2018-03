Jorge Almirón: "Nos estamos conociendo, hay buena aceptación y esperamos seguir mejorando"

Google Plus

Atlético Nacional arrancó con pie derecho sus amistosos en Estados Unidos, esta tarde por la Florida Cup derrotó 2-0 al Atlético Mineiro con goles de Andrés Rentería y Jeison Lucumí. Los dirigidos por Jorge Almirón mostraron un nuevo esquema de juego y se mostró ordenados ante un plantel sub 23 brasileño que no pusieron mucha resistencia.

Al final del partido, el técnico argentino habló con los medios de comunicación presentes en el estadio Spectrum donde Almirón dejó sus primeras sensaciones de este 'verde' en construcción.

"Contento por el resultado, es el primer partido del equipo en la temporada. Lo tomamos con mucha seriedad, enfrentamos a un equipo que nos dio la iniciativa de juego, eso a veces genera dificultades para avanzar, pero el equipo tuvo la paciencia para poder avanzar con el manejo de la pelota", destacó.

Además, "en el segundo tiempo y con los cambios hubo más espacios para atacar, en general fue un buen partido, sabemos lo que demanda esta camiseta, el proceso recién comienza pero es importante arrancar ganando, al margen que sea un partido amistoso, para los equipos grandes todos los encuentros deben ser tomados con seriedad".

Sobre los nuevos jugadores que están por llegar, Almirón contestó que "están por llegar varios refuerzos, no puedo adelantar nombres ni posiciones, esto lo puede informar mejor la directiva, yo respeto mucho al jugador de fútbol, cuando no hay nada concreto prefiero no hablar porque se puede entorpecer o caer algún negocio. Se que la gente está ansiosa con los nombres que pueden llegar. En los próximos días se van a conocer los nombres".

En cuanto a los entrenamientos que ha venido trabajando con el equipo antioqueño, Almirón detalló que "el grupo es muy sano para trabajar, muy serio, hay jugadores que llegaron después de un ciclo exitoso, otros que se quedaron de ese último plantel de la Copa Libertadores, con mucho recambio demanda que un equipo grande como Nacional tiene que ganar todo, con eso hay mucha presión. Espero que en este año cuando ya pasó su etapa de presión se puedan soltar y demostrar sus cualidades, espero que sea un buen semestre".

Tras esa primera victoria, "es difícil hacer un análisis del primer partido. En el primer tiempo el rival nos esperó muy atrás, estamos trabajando en los espacios reducidos, encontrarlos para generar peligro. Presionamos bien, en ese proceso toca buscar variantes para romper líneas. Quedo tranquilo con el grupo que tengo y se que se pueden lograr grandes cosas", remarcó Almirón.

Finalmente, ante los múltiples cambios en el equipo para la etapa complementaría, Almirón reseñó que "en este partido le dimos participación para que todos los jugadores tuvieran minutos, luego en los entrenamientos nos estamos conociendo, hay buena aceptación y esperamos seguir mejorando".

Nacional continuará trabajando en la Florida, el miércoles 17 tendrá su segundo amistoso ante la Selección Canadiense sub 20 y el sábado 20 tendrá su último compromiso en suelo norteamericano ante Legia de Varsovia por la Florida Cup 2018.