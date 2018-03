Alvaro Muñoz: "Dayro quiere continuar en Nacional pero hay razones internas que se deben solucionar"

Google Plus

La novela de Dayro Moreno y Atlético Nacional parece que no ha tenido su último capítulo, pese a que ambas partes no llegaron a un acuerdo el pasado viernes, este domingo en Caracol Radio el representante del jugador Alvaro Muñoz dejó entrever que si bien tienen una oferta de un equipo español de primera división, no le han cerrado la puerta al equipo 'verdolaga'.

"En este instante, estamos a la espera de un ofrecimiento que nos ha enviado un equipo de España, se está analizando, ya hablamos con Tijuana para efectuar la operación, teniendo en cuenta que Atlético Nacional era el que tenía la primera opción. Realizamos alrededor de cinco reuniones y no pudimos llegar a un acuerdo con ellos", expresó Muñoz.

Sobre los temas monetarios, el empresario destacó que la diferencia no es muy alta, conforme a lo que Nacional ofreció a finales del año pasado. Sin embargo, "el inconveniente radica en la oferta que llega de Pumas en la que nos ofrecían tres años de contrato. Nosotros trasladamos en el tiempo a Nacional para que Dayro (Moreno) quedara en un buen club", comentó.

Muñoz aclaró que "la oferta de Pumas se descartó, la oferta que nos llegó es de un equipo de primera división español. Las puertas están abiertas con Nacional, seguimos pendientes si hay una nueva oferta por parte de Nacional".

Sobre el negocio, "Nacional solo ofrece un año de contrato. Quisimos cambiar la terminología de los tres años y que fuera de un año con los valores equitativos", contó en el programa Carrusel de Caracol el empresario.

Además, "después de hablar con el señor Víctor Marulanda (el pasado viernes), a medio día estaba lista la operación, al aproximarnos a los valores que queríamos. Más tarde lo que se había aproximado ya no era igual y se optó por terminar la negociación".

Aunque Moreno tendría un pie y medio listo en La Liga, (Girona podría ser su nuevo club). "Si Nacional nos ofrece dos años de contrato o que Nacional vuelve a plantearnos lo mismo que estaba el viernes pasado se puede acordar, el jugador estaría satisfecho y el negocio saldado", remarcó Muñoz.

Entre los detalles que faltarían para acordar, Alvaro no reveló porque son "cosas internas" aunque dijo que la edad era un inconveniente a la hora de pensar en un contrato por más del año. (Dayro tiene 32 años y no tendría un poder de reventa).

Entre otros "puntos de apoyo" para que el delantero no abandone el fútbol colombiano está su familia y la Selección. "La familia ha sido un apoyo importante y la Selección lo motiva debido a su rendimiento.". Además, señaló que "Dayro quiere continuar en Nacional pero hay razones internas que se deben solucionar".

Finalmente, el empresario señaló que hay un plazo para que esta semana se solucione el tema. "Nosotros tenemos el aval del Tijuana en que se haga lo que Dayro considere para su futuro. Con Nacional no hay un deterioro en la relación", concluyó.