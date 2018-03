Samuel Torres: "Fue una final y las finales no se juegan sino que se ganan"

Google Plus

La zurda de Samuel Torres Cárdenas promete mucho para Envigado y puede ser la continuación de una generación dorada de futbolistas naranjas que han hecho y hacen maravillas con la pierna izquierda como Giovanni Moreno, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Los dos goles de este jugador paisa no solamente quebraron el marcador sino la moral de sus rivales para encarrilar a los naranjas hacia los cuartos de final del campeonato y ser los favoritos de conseguir su quinto título en la historia.

"Fue un partido muy intenso de octavos de final y sabíamos que teníamos varias partes en las que éramos mejores que ellos y supimos aprovecharlas", fueron sus primeras impresiones tras el triunfo.

"Obviamente cada partido es diferente, fue una final y las finales no se juegan sino que se ganan. Lo bueno es que se consiguió el triunfo jugando bien", respondió Samuel sobre si fue el mejor partido del equipo hasta ahora.

Anteriormente fue jugador de fútbol de salón y aunque su posición natural en el fútbol de campo es de lateral izquierdo en la Selección Antioquia, en los naranjas es utilizado como extremo derecho.

Sobre el posible próximo rival de Envigado, "Conocemos a Juan Pablo II que tiene muy buenos jugadores y buen juego de conjunto, sería un gran partido si se diera contra ellos".

"Me gusta mucho llegar hasta el fondo, poder enganchar y no ser un jugador predecible, por eso mis dos goles fueron similares en el que los defensas rivales no pudieron marcarme bien", describió sobre su estilo de juego.

"Esperamos poder ganar el siguiente partido y con la ayuda de Dios poder salir campeones", finalizó Torres.

Samuel Torres junto a Carlos Mora, Juan Quintero y Nicolás Herazo son los grandes nombres naranjas que se están destacando en el Ponyfútbol y esperan seguir en la misma tónica hasta la final.