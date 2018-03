Nicolás Herazo: "Mi hermano me enseña cómo moverme en el área"

Google Plus

El artillero del Ponyfútbol masculino es de color naranja y se llama Nicolás Gabriel Herazo Álvarez, un delantero matador que sabe cuando va a llegar el balón y que se anticipa para anotar, llevando de esta manera un gol por cada partido que ha jugado el Municipio de Envigado en el Festival de Festivales.

Cada gol de Herazo ha valido oro para la Cantera de Héroes en las victorias y para salvar un empate contra Quinta Oriental de Cúcuta en la fase de grupos, sumado al de la tarde de hoy frente a Santa Mónica Campo Alegre utilizando su especialidad de golpe de cabeza a favor del conjunto del sur del Valle de Aburrá se encarrile hasta la semifinal.

"Estoy muy feliz de tener la oportunidad de haber marcado un gol en cada partido del campeonato", expresó Herazo.

"Gracias a mi hermano que me apoya y a los equipos que he militado, me han enseñado bien a cómo acomodarme en el área para estar en los momentos precisos de anotar", explicó el goleador sobre su preparación futbolística.

El oriundo de Magangué, Bolívar, no solamente aspira a ser el goleador del campeonato sino también a ser campeón y mucho más anotando el gol del título.

"Mi hermano no se convirtió en jugador profesional pero es el que más me apoya y me dice como moverme en el área ya que él también lo hacía cuando yo tenía mi edad", dijo sobre el papel de su hermano mayor con él.

Sobre su entrenador Jorge Betancur, dijo que, “El profe siempre quiere que entrenemos bien y analicemos bien a los rivales antes de cada juego”.

“Ahora la expectativa nuestra es seguir adelante y poder pelear el título que es lo que más queremos”, finalizó.

Son 5 goles los marcados por Herazo que empata en la tabla de anotadores a Jaime Peralta (Equipo del Pueblo) y Pablo Hoyos (Inder Medellín).