Helibelton Palacios y Diego Braghieri son oficialmente 'verdolagas'

Llegaron a Medellín el pasado lunes, el rumor era realidad, los refuerzos que tanto ha pedido la hinchada y el cuerpo técnico de Atlético Nacional van sumándose y tras la noticia de la renovación de Dayro Moreno, este miércoles el club 'verdolaga' confirmó a dos jugadores más, se trata de Diego Braghieri y Helibelton Palacios.

Braghieri es argentino, de 30 años surgido de Rosario Central y con recorrido en Arsenal de Sarandí y Lanús. Con el equipo granate conquistó varios títulos locales. Defensa central. Debutó en 2007 con el equipo rosarino.

Braghieri consiguió la Supercopa Argentina con Arsenal en el 2012 y con Lanús en el 2016; también ha festejado el triunfo en la Copa Argentina con Arsenal en 2013 y posteriormente la liga argentina y la Copa Bicentenario, otra vez con Lanús, en 2016. Este jugador fue catalogado como el mejor central izquierdo e hizo parte del once ideal de la Conmbeol Libertadores 2017 elegido por el Diario El País de Uruguay.

Por su parte, Helibelton Palacios Zapata es lateral derecho, procedente del Club Brujas de la Primera División de Bélgica, es otra de las novedades del equipo que se está armando para este 2018.

Palacios nació el 9 de junio de 1993 en Santander de Quilichao. Hizo parte de la nómina del Deportivo Cali en el 2011, pasó a Equidad y luego regresó al equipo 'azucarero' donde conquistó la Superliga de 2014 y la Liga Águila 2015-I.

En 2017 llegó a la Primera División de Fútbol de Bélgica. Este futbolista de gran nivel hizo parte de la Selección Colombia Sub 20 y Sub 23 donde fue campeón en el Suramericano 2013 en Argentina, Subcampeón Torneo Esperanzas de Toulón del mismo año. También formo parte del plantel que avanzó a octavos de final en la Copa Mundial Sub 20 de Turquía y en el 2016 estuvo en la selección Colombia que llegó a cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Igualmente hizo parte del proceso de la Selección Colombia que logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Nos complace dar esta buena noticia después de varias semanas de trabajo continuo en busca de nuevos jugadores. Entendemos la ansiedad de la hinchada y de los medios de comunicación por conocer el listado definitivo de los jugadores que conformarán la plantilla profesional en 2018. Aprendimos que la emoción no debe nublarnos los procesos y por eso estamos siendo lo más cautelosos posibles en estas instancias de negociación, así lo publicó Atlético Nacional en su portal Web.

Ambos jugadores firmaron contratos por tres años. Por Braghieri se adquirió el 50% en una cifra cercana al 1'600.000 dólares mientras que por Palacios, los verdes compraron el 70% de su pase en cerca de 1'000.000 de euros.

Se hacen esfuerzos por cinco refuerzos más

Fernando Monetti sería el próximo jugador que el club antioqueño va a confirmar. El arquero argentino de 28 años llegará el viernes a Medellín donde se realizará los exámenes médicos y firmará su contrato por tres años. El ex Gimnasia y Lanús llega en compra definitiva a cambio de 1'500.000 dólares.

Jorman Campuzano el volante cesarense surgió en el Deportivo Pereira en 2015, con el equipo 'matecaña' jugó cerca de 40 partidos donde impuso el orden en el medio campo 'aurirojo'. Llegará a préstamo por un año con opción de compra.

Vladimir Hernández el habilidoso volante araucano retornaría tras su paso por Santos FC de Brasil. Nacional le ganó a Junior la 'puja' por el y 'vlacho' se irá a Medellín a cambio de $1'500.000 dólares. El 'verde' cumple un deseo de tener a este jugador.

Giovanni Moreno otro de los que al comienzo sonó como refuerzo, Nacional lo había confirmado pero al final partió a España donde adelanta la pretemporada con el Shanghai Shenhua. El 'flaco' quiere jugar en el equipo 'verdolaga', en el equipo antioqueño lo esperan y saben que aunque la negociación es difícil con el equipo chino, el próximo 24 de enero se sabrá si regresa al fútbol colombiano o continúa en Asia. Resignaría dinero de su contrato para volver.

Camilo Zúñiga el 'chontico' está a un 90% de su recuperación, restan detalles con el Watford inglés dueño de su pase, en llegar a un acuerdo para que se vista de verde 10 años después. Zúñiga se recupera en el centro de alto rendimiento en Guarne. Desde el club esperan a que esto llegue a buen puerto.

Los que se van

Jhon Mosquera al extremo vallecaucano le están buscando equipo, a comienzos de año sonó el DIM pero todo indicará que partirá al Deportes Tolima.

Roderick Miller a pesar que lo llevaron a la pretemporada en Estados Unidos, el panameño necesita jugar para convencer a Hernán Darío Gómez e ir al Mundial de Rusia 2018. Dos clubes de su país y Alianza Petrolera las opciones del 'canalero'.

Hadier Borja la posición de lateral derecho estaría sobrepoblada si llega Zúñiga, sumado a Helibelton y Daniel Bocanegra. Le están buscando un equipo para cederlo a prestamo sin opción.