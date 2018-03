Medellín empató ante Universitario en la Noche Crema

Google Plus

Independiente Medellín sigue llevando a cabo su calendario de pretemporada. El 'Equipo del Pueblo' se enfrentó en la noche del mieércoles con el Universitario de Deportes en el Estadio Monumental Ate en la denominada 'Noche Crema', evento que utiliza el conjunto peruano para presentar su plantilla cada año. El rojo paisa, que apenas cumplió con su tercer partido de preparación, dejó buenas sensaciones a sus hinchas tras el partido.

En el partido que estaba programado a las 8:00 PM, pero que por el retraso del bus que transportaba a la delegación del Medellín tuvo que iniciarse casi a las 9:30 PM, el conjunto de Ismael Rescalvo dominó las acciones en los primeros 20 minutos, manejó los hilos del partido y la tenencia del baló fue su principal arma. El más inquietante en el ataque fue Yairo Moreno, que intentó vulnerar el arco defendido por Raúl Fernández. Luego Universitario sin ser claro intentó igualar las cargas y empezó a destruir el circuito de juego del 'Poderoso'. Andrés Ricaurte fue de los más destacados, asociándose con el propio Yairo. Sin embargo, el fútbol se trata de efectividad, y el conjunto local se fue arriba en el marcador en el minuto 36 gracias a Aldo Corzo, que aprovechó un rebote que quedó en el área para definir ante David González y poner el 1-0. Con el marcador abajo, Medellín se vió obligado a ir por el empate a como diera lugar y tan sólo transcurrieron ocho minutos para que esto sucediera. Ricaurte mandó un pase profundo con el borde externo de su pie izquierdo habilitando a Leonardo Castro que con un potente derechazo la clavó en el arco del conjunto peruano para poner el 1-1 e igualar el marcador y hacer algo de justicia antes de acabar el primer tiempo.

La segunda parte fue más equilibrada. El rojo paisa no tuvo tanto dominio del balón como en el primer lapso, pero tampoco fue inquietado muchas veces por el rival, que si bien, apenas empieza su pretemporada aún cuando tiene tan cerca un partido decisivo ante Oriente Petrolero por la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta que la cantidad de cambios era considerable, tanto Pedro Troglio como Ismael Rescalvo le dieron paso a otros jugadores para que tuvieran acción también. Por parte del 'medallo', de los jugadores que ingresaron, Daniel Restrepo fue el que mejor rendimiento tuvo. Otros como Daniel Cataño, Ever Valencia y Eduard Atuesta quedaron debiendo, al igual que Mauricio Gómez que fue inicialista, pero no tuvo su mejor partido.

Los puntos más altos en el 'Poderoso' estuvieron en jugadores como Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Leonardo Castro y principalemente en Andrés Ricaurte y Yairo Moreno que mostraron su mejor versión. Después del pitazo final, se decretó la igualdad a un gol, que deja gratas impresiones en las filas del conjunto antioqueño por el rendimiento colectivo del equipo.

¿Qué sigue para el DIM?

El rojo seguirá su pretemporada y se trasladará al departamento del Bolívar. A partir del domingo iniciará su participación el torneo amistoso "Bolívar Sí Avanza" enfrentando a Jaguares de Córdoba en Magangué, luego el miércoles ante Patriotas en el Carmen de Bolívar y el próximo sábado ante Junior en la ciudad de Cartagena.