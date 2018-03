Jhonny Acosta: "Se que el fútbol colombiano tiene un muy bien nivel y un gran ritmo"

Google Plus

No es la primera vez que un mundialista viste los colores 'dorados', hace unas temporadas el colombo suizo Johan Vonlanthen perteneció en la nómina cuando el club estaba en Itagüí. Para este 2018, otro jugador de Selección aparece, se trata de Jonny Acosta, costarricense quien fue uno de los pilares de aquel equipo 'tico' que llegó a los cuartos de final de la Copa Mundial Brasil 2014.

Con unos días en el Oriente Antioqueño, Acosta se prepara con todo, su objetivo es el Mundial de Rusia 2018 y hacer una gran campaña al lado del técnico Hernán Torres, quien lo conoció cuando estuvo en la Liga Deportiva Alajuelense de su país.

En medio de la pretemporada 'dorada', el zaguero 'tico' habló con los medios de comunicación donde manifestó su alegría de jugar en el fútbol colombiano.

"Me he sentido muy bien, al comienzo me costó un poco por la altura, de donde yo vengo estamos a nivel del mal pero ya estoy trabajando muy bien", comentó Acosta.

Sobre su llegada a Rionegro Águilas destacó que "quería experimentar mi juego en una nueva Liga antes que llegara el Mundial, se que el fútbol colombiano tiene un muy bien nivel y un gran ritmo. Nuestra Selección nos tocó un grupo con equipos muy dinámicos y me va a servir mucho mi estancia acá".

En cuando al objetivo que se plantean en el equipo, Jhonny resaltó que "vamos paso a paso, primero clasificar a los 'playoffs' y luego queremos buscar el campeonato".

De los compañeros en el equipo 'dorado', dijo que "no hay mucho que hablar, cuento con compañeros muy talentosos, saben muy bien el juego, vengo conociéndolos y trabajando más en la parte física. Luego el profesor nos dará labores más tácticas".

Uno de los factores por los que vino a Colombia fue encontrarse con Hernán Torres y Darío 'Chusco' Sierra, donde expresó que "al profesor Hernán y al "Chusco" los conocí cuando estuve en Alajuelense. Son grandes profesionales y sabía que el fútbol acá es dinámico y explosivo. Me ha pedido que mantengamos el órden defensivo".

Finalmente, el zaguero 'tico' habló sobre su familia. "todavía estoy solo, mi familia está resolviendo unos asuntos en Costa Rica, el otro mes ellos vendrán".