Freddy Castañeda: "Es una emoción gigante estar en el Cali"

Google Plus

Mario Meza May

Un hombre clave para el equipo de Julián Rincón, es el defensor central Freddy Castañeda, el nariñense fue vital en la clasificación a la semifinal, una lesión casi lo deja por fuera del partido de cuartos, pero entró, tuvo la oportunidad de anotar el penal definitivo y celebrar así su cumpleaños número trece.

En dialogo con Vavel Colombia, el espigado central verdiblanco dio sus sensaciones sobre lo que fue la clasificación a semifinales y lo que viene, el objetivo es uno solo ser campeones.

¿Cómo vivieron el partido?

"El triunfo al principio nosotros entramos como perdidos en el partido, pero estábamos jugando bien y no los dejamos llegar. En el segundo tiempo, un error en el segundo tiempo de nuestros compañeros y nos hicieron el gol, gracias a Dios pudimos empatar y hacer los que hemos platicado en los entrenos y Martín Gómez que nos dio el triunfo en Cartago para venir acá y nos dio el triunfo hoy".

¿Cómo se hace para levantar el ánimo tras el gol de Alcázares?

"Más que todo Jean Carlos Chalá, él es que siempre está ahí con actitud, corre y mete y entonces nos da como esa fuerza para seguir afrontando el partido. Y los entrenadores de allá y dele y dele, yo no iba a jugar estaba lesionado, pero tuvieron que meterme y gracias a Dios ganamos".

¿Qué se dice en ese momento de los penales?

"Ya estoy acostumbrado, me gusta estar siempre de último, contra Sarmiento en Cartago y yo le dije profe yo voy de último, y él me dijo a bueno, yo voy seguro a mi pelota y gracias a Dios me dio la alegría de hacer el gol".

¿Qué piensas del Envigado?

"Bien, es un equipo fuerte hecho, tiene un 9 encarador, le gusta driblar mucho, pero nosotros tenemos con que salir a ganar esa semifinal y ser campeones de este torneo".

¿Qué se siente jugar en el Deportivo Cali?

"Es una emoción gigante, eran cuatro filtros, quedamos 24 y no más pudimos venir acá 18, y yo quiero llegar al equipo profesional".