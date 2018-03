La Piel de León para 2018

Google Plus

Luego del partido amistoso disputado contra River Plate, de Argentina, Independiente Santa Fe dio a conocer de manera oficial las camisetas para el 2018 con las que disputará Liga Águila, Copa Águila y Copa Libertadores.

En esta ocasión el club "Cardenal" decidió presentar a la prensa capitalina la "Piel de León" en la Tienda de Umbro del Centro Comercial Santafé ubicado en el norte de Bogotá, mientras que simultáneamente los hinchas podían visitar las diferentes tiendas Umbro y Casas Cardenales de la ciudad para adquirir la camiseta con el 20% de descuento.

Umbro, que viste a Santa Fe desde 2009, nuevamente sorprendió a los hinchas cardenales, con las camisetas tipo polo, presentadas para el 2018. El primer uniforme como es habitual será rojo, mientras que el segundo uniforme que en 2017 fue amarillo, este año vuelve al tradicional blanco con mangas rojas y con la alternativa de un tercer uniforme de color negro con líneas rojas sobre los hombros.

Foto: Ana María García - Vavel Colombia

Umbro y Santa Fe en años anteriores habían sacado las camisetas Elite y Estadio para que los hinchas tuvieran la oportunidad de obtener la camiseta de la calidad que usaban los jugadores, dichas versiones cambiaban en precio y calidad. Para este año se tomo la decisión de sacar una sola edición, es así como roja y blanca tendrán un valor de $199.999, mientras que la camiseta negra será edición limitada para el público y tendrá un valor de $230.000, toda la indumentaria los hinchas la podrán encontrar en las Casas Cardenales y Tiendas Umbro de la capital.

El evento de lanzamiento de la "Piel de León 2018" que tuvo presentación en las distintas tiendas de Umbro en Bogotá, contó con la presencia de Robinson Zapata, Javier López, Juan Daniel Roa y Yeison Gordillo, como referentes del grupo.

Invitación que hace sentir orgullosos a los jugadores que pueden dar a conocer la nueva indumentaria año tras año, así lo comentó Juan Daniel Roa para Santa Fe Vavel, "Es algo gratificante, ser uno de los referentes del equipo y como siempre contento". Felicidad que también sintió Robinson Zapata al compartir con la prensa el lanzamiento de la camiseta, "Privilegiado, privilegiado, porque la camiseta aparte de ser linda, vemos la respuesta de la gente que nos gusta, todos mis compañeros quisieran estar aquí también mostrando lo que es está piel, pero bueno nosotros somos unos representantes de todo el grupo".

Ante la consulta para "Rufay" Zapata, sobre el uso de uniforme del arquero, el cual el año pasado se vio con combinaciones extrañas en los diferentes partidos, entre risas agradeció la pregunta dejando en claro; "Muchas gracias por la pregunta, a nosotros nos gustan los uniformes completos, es más nuestros uniformes son así, pero los árbitros a raíz de la camiseta del rival o a raíz de la camiseta de ellos nos hacen vestir de esa forma, no que camiseta roja, pantaloneta negra y medias blancas, les decimos no pero es que no se ve bien, pero ante la solicitud de ellos nosotros colaboramos, porque entendemos que es difícil", pero para ellos la idea siempre será tener un conjunto de un solo color.

Independiente Santa Fe que seguirá su pre temporada con la participación en el Torneo Fox, comenzará a lucir su "Piel de León" en el cuadrangular organizado en la capital, donde enfrentará a Deportivo Cali, Millonarios y América.