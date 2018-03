Gerardo Pelusso: “En los dos goles hay errores nuestros"

El uruguayo Gerardo Pelusso apeló a su experiencia y sabiduría, fue autocrítico y tras la derrota ante el Independiente Santa Fe aseguró que su equipo está en construcción y que deberán corregir los errores en defensa.

En rueda de prensa, el uruguayo atendió a la prensa y dejo sus impresiones sobre lo que sucedió este sábado. "Yo le que dije es que si el equipo tenía una gran actuación, teníamos que sentarnos a conversar, porque algo estamos haciendo mal. Pero ahora, si nos vamos a tener que sentar a conversar, cosa una cosa normal y natural de un proceso de preparación que comenzó hoy, enfrentamos a un rival que tiene mucho tiempo de trabajo, nos mostró en qué punto estamos, evidentemente nos deja con claridad en qué punto estamos hoy, vamos a evaluar el comportamiento colectivo, y el comportamiento jugador por jugador, hay muchas conclusiones para sacar de lo sucedido hoy", aseguró Pelusso.

El profesor Pelusso manifestó que los errores propios son inaceptables en su equipo y que trabajaran para corregirlos. "Para mejorar hay muchas cosas, el ritmo de juego para ser el primer partido es bueno, a nivel individual me guardo los análisis para no individualizar a mis futbolistas, evidentemente hay algunos que cumplieron y algunos que están lejos de lo que ellos pueden dar. Los goles se deben a errores nuestros, que considero que no debemos cometer, eso en mi equipo es grave, si no aprendemos con esto, no vamos a aprender nada".

De igual forma, se mostró cauto advirtiendo que a su equipo le hace falta mucho trabajo. “Estamos faltos de trabajo, nos falta, pero lograremos corregir los errores en la parte de atrás, de los errores se aprende y si no aprendemos con esto, no aprendemos con nada”.

Por último, en cuanto a las variantes en su nómina reconoció que puede darse una salida antes del cierre del periodo de transferencias. “Todavía hay posibilidades de que alguien llegue, pero también para que alguien se vaya”.