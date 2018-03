Diego Arias: "Más allá de poseer buenos jugadores, es conformar un equipo fuerte"

Google Plus

Atlético Nacional regresó de EE.UU y de manera inmediata inició sus trabajos en la sede deportiva de Guarne. El volante pereirano, Diego Arias, dialogó con los medios de comunicación sobre la situación actual del equipo y los retos venideros.

El profesional que hace parte de Atlético Nacional desde el año 2013 comparó con anteriores procesos las exigencias del actual técnico con los jugadores que se dempeñan como volantes de contención: "Busca que en todo momento tengamos el control del juego, siendo muy intensos y más directos de lo que lo hemos sido en años anteriores. Tener siempre la intención de ir al frente y proponer".

De igual forma, Arias remarcó una de las características en las que ha enfatizado el estratega guacho: "Algo nuevo en este proceso del 'profe' Almirón ha sido asociarse en espacios reducidos. No siempre utilzar siempre el largo de la cancha, habrá momentos en los que el rival no lo va a permitir y tendremos que mantener el juego así sea en poco espacio y tratar de llegar lo antes posible al arco rival".

Ante la pregunta que si con el entrenador Jorge Almirón el equipo tendría la oportunidad de jugar con dos volantes de recuperación, el futbolista manifestó: "No lo sé. Por el tiempo que llevamos trabajando no es claro el esquema. Por ahora saber eso no es determinante. En el momento en el que la pelota rueda, esos esquemas se van a mover y lo de menos es saber si se jugagará con dos o tres, sino que cada uno se ubique en la posición que más le convenga al equipo".

"Tanto yo, como mis compañeros, estamos preparándonos para poder aportar nuestras capacidades y cumplir los objetivos de este semestre"

Sobre los retos próximos del equipo

El profesional 'verdolaga' es consciente de la gran cantidad de competencias y retos deportivas tendrán para la presente temporada. Para llevar a cabo unas actuaciones favorables es indispensable llevar una pretemporada y tiempo de preparación significativa.

Es por ello que se mostró satisfecho con el tiempo que han tenido para formar una idea de juego y aprender movimientos en el campo de juego: "Creo que hemos tenido un período muy bueno de preparación para el primer partido oficial que es ante Millonarios. En anteriores procesos a veces arrancabamos con cinco u ocho días para la preparación. Haber salido a vacaciones antes nos permitió arrancar ante la pretemporada".

Sobre el rival de la Superliga, torneo que está programado para el 27 de enero y 7 de febrero, Diego dejó en claro que será una buena chance de iniciar con pie derecho el año: "es una oportunidad muy bonita de poder conseguir el primer título del año en tan poco tiempo y frente al actual campeón (Millonarios). Tienen todos los méritos y son un gran equipo lo demostraron durante todo el año".

Además, Arias sortuvo que: "será un partido difícil, una referencia importante para aprovechar este tiempo para prepararnos y llegar en un punto muy alto de exigencia. Seguramente esos dos partidos serán de mucha intesidad".

Por otra parte, el jugador 'verde' ve un grupo bastante capacitado e igual de competitivo como en las temporadas pasadas: "todos los jugadores que llegan y los que están, siempre tienen la ilusión de dar lo mejor. Hay jugadores que llegaron sin muchísimo renombre, sin haber tenido actuaciones importantes en el pasado inmediato y dieron un cambio e hicieron grandes torneos y se fueron vendidos en gran dinero de acá de Nacional" precisó Diego Arias.

No obstante, Arias, dejó en claro que: "lo más importante, más allá de poseer buenos jugadores, es que podamos conformar un equipo fuerte con una idea sólida. Eso es lo que nos va hacer más fuertes que los rivales, estoy convencido de eso".