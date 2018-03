América superó 2-0 al Cali en el Torneo Fox Sports

¡Gracias por la compañía! Con ustedes estuvo Jeshimy Quiñones, para VAVEL COLOMBIA.

Con este resultado, América de Cali es el primer finalista de la primera versión del Torneo Fox Sports.

90' +5' ¡FINAL DEL PARTIDO! AMÉRICA DE CALI 2-0 DEPORTIVO CALI

90' +3' Carvajal desperdició una clara oportunidad para marcar el 3-0.

90’ +1’ Tiro de esquina a favor de Cali

90’ +1’ Falta a favor del Cali.

90' Se jugarán 5 minutos más.

88' ¡TARJETA AMARILLA EN AMÉRICA! Blanco ve la cartulina por una fuerte infracción.

86' ¡TARJETA AMARILLA EN CALI! Sambueza es amonestado por protestar.

86' ¡TARJETA ROJA EN CALI! Aguilar es el segundo expulsado en la visita.

83' ¡SUSTITUCIÓN EN AMÉRICA! se va uno de los hombre del partido: Kevin Ramírez e ingresa Palacios.

78' ¡Enome Meneses! Sand pudo descontar el marcador, pero se encontró con el golero americano.

76' Tiro de esquina a favor de América.

75' Falta a favor de América.

74' ¡SUSTITUCIÓN EN CALI! Sale Angulo e ingresa Caicedo.

74' ¡SUSTITUCIÓN EN AMÉRICA! Salen Mosquera y Dájome e ingresan Carvajal y Rivera.

73' ¡TARJETA ROJA EN CALI! Rivera se va expulsado por doble amarilla.

64' ¡TARJETA AMARILLA EN CALI! Rivera es amonestado.

63' ¡SUSTITUCIÓN EN CALI! Sale Pérez e ingresa Sabbag | ¡SUSTITUCIÓN EN CALI! Sale Castro e ingresa Tolosa.

62' Se salva América. Cabezazo de Rosero, controlado por Menenes.

60' ¡SUSTITUCIÓN EN AMÉRICA! Sale Valencia e ingresa Meneses.

57' ¡TARJETA ROJA EN AMÉRICA! Bejarano se va expulsado.

56' Cabecea Rivera en el área, pero su disparo se va desviado.

52' ¡¡GOOOOOOL DE AMÉRICA!! Dájome amplía la cuenta para los rojos, que ya lo ganan 2-0.

48' Tiro de esquina a favor de América.

45' ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL CAMPÍN!

¡SUSTITUCIÓN EN CALI! Sale Roa e ingresa Delgado

¡SUSTITUCIÓN EN CALI! Giraldo e ingresa Rivera

45' +1' Final de la primera parte. Gana América 1-0, gracias al gol de Valencia.

45' Se jugará un minuto más.

45' ¡TARJETA AMARILLA EN AMÉRICA! Angulo es amonestado por fuerte entrada.

42' Falta peligrosa a favor de América.

38' ¡TARJETA AMARILLA EN CALI! Aguilar es amonestado.

36' ¡¡AL PALO!! Se salvó América. Aguilar sorprendió con un disparo desde afuera de las 18 y el balón se estrella en el larguero.

35' ¡TARJETA AMARILLA EN AMÉRICA! Herner es amonestado.

33' ¡INCREÍBLE! Dájome tuvo dos oportunidades para ampliar el marcador, pero Vargas se quedó con el esférico en dos tiempos.

28' ¡TARJETA ROJA EN AMÉRICA! Bernal se va expulsado por una infracción sobre Aguilar.

25' Falta en mediocampo a favor de Cali.

20' Bernal aprovechó un error defensivo y quiso ampliar el marcador, pero el disparo salió sin potencia.

19' Tiro de esquina a favor de América.

15' Falta en mediocampo a favor de América: Sand derribó a Blanco.

11' ¡¡GOOOOOO DE AMÉRICA!! Valencia marca su primer gol con los rojos.

9' ¡PEEENAL! Falta de Roa sobre Vélez.

8' Falta de Roa sobre Ramírez; cobrará América desde su costado izquierdo.

6' Se salvó Cali. Ramírez disparó de larga distancia y el balón se va alto.

3' Giraldo tuvo la primera clara. El volante cazó un rebote y sacó un fuerte disparo que se fue ligeramente desviado.

2' Falta a favor del Cali. Los azucareros cobrarán desde el costado derecho.

1' RUEDA EL BALÓN EN EL CAMPÍN. ¡YA SE JUEGA EL CLÁSICO VALLECAUCANO!

18:55. Inician los actos de protocolo en El Campín.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido América de Cali vs. Deportivo Cali. Los escarlatas buscarán sellar su paso a la final.

Esta noche se vivirá el primer clásico vallecaucano del año. Aunque el compromiso es de carácter amistoso, ambos equipos buscarán una victoria que les dé un envión anímico de cara al inicio de las competiciones oficiales.

Deportivo Cali buscará su primera victoria en este torneo. Los dirigidos por Gerardo Pelusso están obligados a conseguir los 3 puntos de esta noche, pues una derrota ante su clásico rival supondría la eliminación anticipada del cuadrangular que se disputa en Bogotá.

Por su parte, América de Cali tiene un panorama más cómodo, ya que si consiguen ganar este juego, clasificarán a la final, pues Millonarios (1) y Deportivo Cali (0) no podrían alcanzar en puntos al conjunto escarlata.

Cabe aclarar que el sistema de juego es tipo cuadrangular, donde clasifican a la final los dos equipos que más puntos hayan conseguido en el ‘todos contra todos’.

Kevin Ramírez, galardonado como la figura del partido ante Millonarios, afirmó: “Arrancar ganando es muy importante”. Asimismo, el mediocampista aseguró que hay que seguir trabajando, pues en este año se pelearan por todos los títulos en juego.

El uruguayo agregó: “Vengo acá para demostrar lo mejor que puedo hacer. Me deja muy feliz que la gente me esté elogiando, porque eso es muy importante para el jugador y me genera más confianza”. Y concluyó la entrevista aseverando que “Los clásicos no se juegan, se ganan. Vamos a dejar la vida en ese partido”.

Por su parte, el estratega azucarero se mostró muy autocritico con el juego defensivo de su equipo: “Lo más notorio fueron los goles, que fueron por errores que no deberíamos cometer, sobre todo el segundo: fue un error muy grueso. No tuvimos en cuenta la ley de la velocidad, es una de las reglas más importantes del fútbol y ahí nos convirtieron el segundo gol. Si no aprendemos con esto, ya no aprendemos con nada”.

