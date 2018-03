Vladimir Hernández: “Atlético Nacional es un equipo grande, que siempre está peleando títulos”

Google Plus

Luego de ganar 2-0 y empatar 0-0, dos partidos amistosos contra Leones, Atlético Nacional sigue trabajando en la pretemporada, con el único propósito de llegar con ritmo de competencia para la final de la Superliga, instancia en la que jugará contra Millonarios, el 31 de enero.

Vladimir Hernández, uno de los seis refuerzos que llega para este nuevo proceso deportivo dirigido por el argentino, Jorge Almirón, en su presentación oficial en la sede deportiva de Guarne, el jugador barranquillero sostuvo que llega a un equipo grande, que siempre pelea copas y en el que fue recibido de una manera que no esperaba.

“Sí, es una gran responsabilidad llegar a esta institución, porque Atlético Nacional es un equipo grande, que siempre está peleando títulos. El recibimiento ha sido muy lindo, me he sentido muy bien en estos pocos días que llevo en Medellín, esto también es motivante, porqué la verdad pensé que no iba a ser así, que iba a ser un poco difícil”, comentó el exjugador del Santos de Brasil.

Hernández, quien empezó su carrera deportiva en el Barranquilla F.C., equipo del Torneo Águila, expresó que el instante en el que enfrente al Junior de Barranquilla, va a ser motivante, porque para él siempre será lindo volver a su anterior casa, pero para jugar un partido frente a su anterior club, antes de irse al fútbol brasileño.

“Sabemos que Junior de Barranquilla y Atlético Nacional tienen una rivalidad grande desde hace mucho tiempo atrás, pero es motivante uno volver a su casa, donde siempre había estado, y jugar un partido en contra. Sólo espero dar lo mejor, sudar esta camiseta. Soy un profesional y espero entregarme al 100 por ciento”, indicó Vladimir.

El futbolista que también jugó un partido con la Selección Colombia, en esa ocasión enfrentando a la Selección de Brasil, en compromiso denominado ‘partido de la amistad’, en homenaje a Chapecoense, manifestó que sabe al equipo que llega y la clase de hinchada que tiene, rígida y fiel en todos los partidos.

“Sabemos lo exigente que es esta hinchada, que siempre está acompañando al equipo, entonces uno debe estar haciendo buenas presentaciones. Sólo decirles que nos acompañen esta temporada. Ha llegado un cuerpo técnico y los directivos han hecho un buen trabajo contratando jugadores de buen nivel”, expuso.

Para finalizar, Vladimir Hernández dijo que en este esquema táctico que está usando el director técnico, Almirón, le gusta y siente más cómodo jugando por izquierda, posición en la que ha actuado durante la mayoría de su carrera deportiva.