Diego Braghieri: "Vamos a tratar de plasmar la idea del DT de salir jugando"

Este jueves fue la presentación de los primeros refuerzos de Atlético Nacional y uno de ellos fue Diego Luis Braghieri, defensa central de perfil zurdo e integrante del Lanús subcampeón de América junto al entrenador Jorge Almirón.

Braghieri se formó en las categorías inferiores del Atlético Club de Las Parejas y su debut profesional se produjo en Rosario Central durante el mes de marzo de 2007, pasando por Arsenal de Sarandí y por último Lanús.

"Yo ya venía haciendo la pretemporada en Argentina, me he sentido muy cómodo al venir aquí y con el pasar de los días he venido agarrando minutos y ritmo de juego", dijo el defensa central zurdo sobre su adaptación en Medellín.

"No he hablado con él pero ya sabemos cada uno la clase de jugador que es Alexis, venimos a pelear un puesto sanamente y queremos dar el máximo de cada uno para poder rendir de la mejor forma para el equipo", habló Braghieri sobre su competencia con Henríquez.

El popular Falucho siempre se destacó en Lanús por dar el primer pase cuando los granates dirigidos por Almirón salián desde el fondo con la pelota a ras de piso.

"Millonarios es un gran equipo y mañana empezaremos a planear bien el partido. Sé que las finales no se juegan sino que se ganan y yo creo que si traemos una serie abierta de visitante, podemos hacer mucho daño de local", analizó sobre la Superliga que se viene la próxima semana.

Sobre la idea de juego del equipo verdolaga, "Vamos a tratar de plasmar la idea de Jorge (Almirón) intentando siempre salir jugando y es cierto que uno puede ver mil variantes pero la idea es tratar de tener bien la pelota y mantenerla".

"Me siento agradecido por la confianza del cuerpo técnico conmigo y yo a ellos también le tengo una confianza enorme por la cantidad de cosas que ganamos juntos", finalizó sobre su gran relación con la gente liderada por Almirón.