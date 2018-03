José Sand: "El balance no es favorable para nosotros por los resultados"

Google Plus

Deportivo Cali no pasa por un buen momento, en la pretemporada que están haciendo en Bogotá disputando el Torneo Fox, sus actuaciones han dejado a la hinchada y cuerpo técnico desilusionada. Muchos tenían la impresión de que el Cali bajo la dirección de Gerardo Pelusso y la contratación del goleador de la Libertadores, José Sand, las cosas iban a ser diferentes al semestre pasado, pero hasta el momento sigue siendo el mismo panorama.

"El balance no es favorable para nosotros por los resultados, pero el grupo se va acomodando a lo que el técnico quiere y seguimos trabajando. Tenemos el último partido ante Millonarios y ojalá se de un resultado positivo", expresó Sand tras las derrotas ante Independiente Santa Fe y su rival de patio, América de Cali.

Errores repetitivos han puesto en tela de juicio al conjunto 'verdiblanco´, que no se salva de las críticas de hinchas y periodistas, sino que su actual técnico (Pelusso) en rueda de prensa ha sido claro en afirmar que "no está satisfecho con lo visto hasta el momento".

La salida de 'Pepe' Sand del equipo argentino Lanús fue en medio de cientos de rumores, críticas y odios. A pesar de ser uno de los máximos ídolos de la institución tras ganar cuatro títulos y convertirse en goleador en la Copa Libertadores, para algunos hinchas y directivos del club argentino su salida fue como clavar un cuchillo por la espalda al club donde se le brindó todo.

"Hasta ahora con el equipo todo va muy bien. Obviamente que en la cancha no se vio eso, pero seguimos trabajando hasta que pueda salir todo bien", dijo el jugador de 37 años sobre su adaptación con el Deportivo Cali.

Se especula sobre la posible llegada de un excompañera de Sand al club 'azucarero'. Nicolás el 'bicho' Aguirre, mediocampista de 27 quien actualmente milita en Lanús.

"Es un jugador que va por la banda izquierda, con buen recorrido, buena pegada, buen cabezaso y fue un gran compañero en Lanús. Jugamos dos años juntos, así que nos conocemos bien. No se si sería el jugador ideal para el Calil, el entrenador esta pidiendo algo por izquierda y el técnico es el que decide, no yo que solamente me dedico a jugar", concluyó Sand sobre Aguirre.

