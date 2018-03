Gerardo Pelusso: “Me voy con muchas conclusiones”

El Deportivo Cali en su estreno en la era Gerardo Pelusso no consiguió buenos resultados en la capital del país, la defensa el punto débil del equipo dirigido por el entrenador oriental.

En la rueda de prensa después del partido ante Millonarios, Pelusso no ocultó que su equipo no consiguió buenos resultados, pero sin duda estos partidos le servirán a sus dirigidos para mejorar. “Así como me lo marca usted es desastrosa nuestra situación, hicimos un solo gol y no ganamos ningún partidos, en materia de resultados negativo, en materia de conclusiones muchas, porque falencias del equipo aparecieron muchas, entre las cuales hemos superado y hemos mejorado hoy, mantuvimos el ritmo en el partido”.

El DT verdiblanco consideró que a pesar de que enfrentaron grandes rivales, se queda con la imagen positiva del último partido. “Tomando en cuenta el rival que tenemos al frente, las conclusiones han sido partido a partido, y hoy mejoramos muchísimo”.

Con menos de un mes de trabajo bajo al mando de Pelusso, el entrenador considera que el aspecto físico influyó en la presentación de su equipo. “Los primeros partidos son así, lamentablemente enfrentamos a muy buenos equipos y quedaron al descubierto, pero hoy ya se vio otra cosa”.

El timonel del Cali asegura que su equipo va a seguir en el ritmo ascendente y con la competencia más cerca mejoraran su nivel de juego. “Hemos mejorado, evidentemente mejoramos en el aspecto defensivo, mejoramos en el ritmo de juego. El equipo tuvo otra soltura, no fue brillante, pero por lo menos tuvimos tres contras con oportunidades para anotar y después hay temas individuales que son los que me van quedando. Trataremos de seguir en este ritmo ascendente, a medida que se va acercando la competencia”.

El equipo azucarero regresó este viernes a Cali, y desde este fin de semana iniciará su preparación para el partido del próximo sábado ante el Envigado FC por la primera fecha de la Liga Águila.