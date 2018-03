Jorman Campuzano, el heredero del número '14'

Google Plus

Hay números que marcan una historia y una posición en la cancha, en Atlético Nacional no es la excepción, entre los más pesados y donde se expresaba el juego fuerte, la contención y el manejo del juego es el 14.

Con ese dorsal disputó muchos encuentros jugadores como Sebastián Pérez, Jairo Palomino, Leonel Álvarez Elkin Blanco, por citar algunos. Ahora, el cesarense Jorman Campuzano asumió la responsabilidad y ahora es el dueño d esta camiseta en el equipo 'verdolaga'.

Consolidado en el Deportivo Pereira, donde se volvió un referente en tantos intentos por ascender, a Campuzano le llegó la hora de medirse en un club grande del país, y que mejor debut pueda ser en la Superliga Águila, midiéndose a otro coloso de Colombia como Millonarios.

Foto: VAVEL

Previo a este duelo, Jorman se lo toma con calma, sabe que tiene que trabajar mucho para hacerle frente a duros competidores como Diego Arias y Raúl Loaiza, jugadores consolidados en la primera división.

"Estoy muy contento de estar con estos grandes jugadores, todos nos hemos acoplado muy bien", expresó el volante.

Sobre Millonarios, el nacido en Tamalameque remarcó que "Es uno de los equipos más grandes de Colombia, todos estamos muy motivados, trabajando muy bien físicamente para este partido de la Superliga que es tan importante".

Las diferencias entre lo que practicaba con el equipo 'matecaña' y los pocos días de trabajo con Jorge Almirón, el jugador indicó que "no hay muchos cambios, yo me estoy poniendo a punto, trabajando bien y si el técnico me tiene en cuenta, voy a estar preparado para dar lo mejor de mi".

"Por eso estoy en Nacional, tengo las condiciones para jugar"

En cuanto a su función en la cancha y el portar el número 14, el jugador expresó que, "Juego en varias posiciones, ya el 'profe' es el que indica en donde me puede poner. Es un número muy lindo, aunque los números no juegan, el que debe poner las condiciones en la cancha es el jugador".

Palpitando este duelo de la Superliga, dijo que "que me de confianza, que por algo estoy acá, a pesar de mi corta edad, tengo el talento para hacer las cosas bien".

Finalmente, para Jorman "no es especial jugar en el Campín, no he jugado pero su puedo actuar espero hacer las cosas bien".