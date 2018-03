Departamento médico poderoso

Google Plus

El Deportivo Independiente Medellín, sufrió 2 bajas para su pretemporada: Rodin Quiñones, quien no cuenta con minutos aún, y Didier Moreno, quien no disputó el cuadrangular Bolívar Sí Avanza. Además, el arquero Andrés Mosquera, y el centrocampista Ever Valencia, entraron a este departamento después del torneo amistoso.

Rodin, fue sometido a una intervención quirúrgica durante su estadía en Atlético Nacional a causa de una lesión en el cartílago articular del cóndilo femoral medial con una contusión ósea, es decir, en su rodilla. El jugador, a pesar de haber recibido el alta médica, continuó con molestias físicas y llegó con una lesión a las filas del Poderoso, fue tratada por los médicos del cuadro escarlata, y acaba de recibir el alta médica.

Didier, sufrió una contusión en la rodilla derecha, posterior al partido de la Noche Crema, lesión que avanzó satisfactoriamente; recibió el alta médica y ahora trabaja con normalidad a la par de sus compañeros.

Ever recibió un golpe en el tobillo, mientras jugaba el cuadrangular Bolívar Sí Avanza, y ya se recuperó satisfactoriamente; recibió el alta médica y entrena con normalidad. El portero Andrés Mosquera, mientras disputaba el encuentro frente a Jaguares, sufrió una contusión en el músculo isquiotibial derecho y recibió una incapacidad de cuatro semanas.

Con base en lo anterior, el portero no podrá ser tenido en cuenta durante los primeros compromisos de una temporada que arrancará este viernes, con el duelo del DIM ante el Atlético Huila en el estadio Atanasio Girardot.