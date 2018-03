Alexis Henríquez: "Tengo una nueva oportunidad para seguir conquistando títulos"

Google Plus

Desde que llegó en 2012, Alexis Henríquez no ha parado de disputar finales con Atlético Nacional, el 'capitán libertador' ha disputado 16 finales, donde ganó 12 y perdió cuatro. De ganar la Superliga Águila 2018, igualará a Franco Armani como el máximo ganador en la historia del club. Palabras mayores para todo un líder del equipo.

Esta vez su rival será Millonarios, equipo que ha enfrentado y que han protagonizado grandes clásicos, para Alexis es una final muy importante y quiere ganarla.

"Siempre que empiezan los años quiero ganar todo lo que juego, ojalá pueda conseguirlo este año. Me han dolido más los torneos que no pude ganar, porque es muy difícil que se me olvide de la memoria, por ejemplo la final contra River. Pero mañana tengo una nueva oportunidad para seguir conquistando títulos", comentó.

Henríquez es un cliente frecuente de levantar trofeos, ser titular en tiempos de rotación como con Juan Carlos Osorio y desarrollar un gran nivel en partidos complicados. Este año, Diego Braghieri será un gran oponente a la hora de ser titular. Sin embargo, para Alexis no hay problema.

"El problema lo tiene el 'profe', cualquiera que ponga me voy a sentir muy seguro, porque tienen la capacidad y el talento para jugar", remarcó.

Otro de sus nuevos compañeros es Vladimir Hernández, un jugador que muchas veces enfrentó y era un dolor de cabeza para la zaga 'verdolaga'. Ahora como compañero, Henríquez valora mucho tenerlo en el grupo.

"Vladimir (Hernández) es un jugador muy importante, es motivo de orgullo tenerlo en el equipo. Esperemos que todas las cosas le salgan muy bien, él nos va aportar mucho en los diferentes torneos que vamos a pelear", resaltó.

Henríquez saldrá mañana al gramado del Campín con la convicción de sumar otro título a su palmarés y quedar en la historia de Atlético Nacional en otra página, la del más ganador.