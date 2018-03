Jorge Almirón: "Me quedo tranquilo por la actitud de los jugadores"

Google Plus

Jorge Almirón se estrenó en el fútbol colombiano, jugando en el estadio El Campín y ante el vigente campeón. Con un equipo basado en el que puso en la pretemporada, arrancó la fase competitiva llevándose un empate valioso para Medellín.

Al final del partido, el técnico de Atlético Nacional habló de la dificultad del terreno de juego para poder practicar ese estilo que ha venido trabajando con el equipo 'verdolaga' y destacó a Millonarios como un gran rival.

"Es una final y a veces, lamentablemente para los dos equipos, lo digo con todo respeto, que para ser un templo del fútbol en Colombia y Sudamérica, la cancha no estaba en buen estado. Hubo muchas imprecisiones de los dos lados, estamos arrancando un proceso y tenemos mucho margen para mejorar, a veces intentamos arriesgar más y nos equivocamos. Me quedo tranquilo por la actitud de los jugadores", expresó Almirón.

Sobre las llegadas del equipo 'embajador', el ex Lanús sostuvo que "ellos nos llegaron en un tiro libre, no fue un gran partido. A veces no se puede jugar como uno quiere, el resultado es justo por lo que se mostró en la cancha".

Ante la formación que colocó en la cancha, explicó que "hay algunos jugadores que se están integrando, enfrentamos a un gran equipo. En el segundo tiempo mejoramos mucho, (Jorman) Campuzano fue el mejor jugador de la cancha y es el más joven. Tiene un gran potencial con tan solo una semana de trabajo con nosotros".

Centrándose en el juego, remarcó que "hubo un partido en el que nadie sobresalió, cualquier jugador se le dificulta. No estuvieron claros, estuvo muy parejo y muy intenso para disputar la pelota".

Proyectando el juego de vuelta, Amirón expresó que "va a ser parejo, son dos equipos grandes que se enfrentan. Seguramente en Medellín el estadio va a estar a reventar. Hoy (ayer) no vi mucha gente, por ser la capital, el tráfico y el día laboral se les complicó. Espero que de local la gente de Nacional llene el estadio. En el juego va a cambiar".

Finalmente, el estratega comentó que "ellos (Millonarios) nos neutralizaron bien, cuando íbamos hacia adelante no nos dejaron avanzar. En el segundo tiempo tratamos de no perderla, mejoramos en el medio campo y logramos algunos contragolpes. Todo se fue en intensiones, para los de afuera no fue un partido muy llamativo, pero dentro de la cancha vimos un partido muy intenso".

Atlético Nacional descansa hoy y mañana reanuda trabajos para encarar el domingo 4 de noviembre la primera fecha de la Liga Águila 2018-I ante Deportes Tolima, encuentro a disputarse en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 5:30 p.m. Mientras que la vuelta de la Superliga será el miércoles 7 de febrero a las 7:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.