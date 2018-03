Gonzalo Castellani sobre Nacional: "Es el más grande de Colombia. Tiene que ser protagonista"

Google Plus

El futbolista bonaerense, Gonzalo Pablo Castellani, habló con la prensa acerca de su adaptación al equipo y al fútbol colombiano. Además, expresó lo que el cuerpo técnico busca conseguir con el plantel 'verdolaga'.

"Estoy cómodo en el club. Lo bueno es que tuve al técnico en otros clubes y sé la manera que tiene de jugar" dijo el volante argentino, de igual forma aclaró que: "estoy adaptándome a la altura, eso me costó al principio, pero a medida que pasen los entrenamientos y los partidos se va agarrando ritmo".

El jugador que supo vestir la camiseta de Boca Juniors en Argentina se definió a sí mismo como un volante polifuncional: "Ya sea de volante enganche, volante más defensivo. En cualquier posición que sea del medio estoy dispuesto para jugar. Tengo que adaptarme a cualquier posición que me pida el técnico y así van a salir mejor las cosas".

Ante una posible salida de Macnelly Torres de Atlético Nacional, Castellani se mostró consciente de que es posible que deba ser el responsable de surtir de balones a los delantero 'verdes': "Mi estilo es generar volumen de juego. Más allá de que yo pueda hacerlo, hay grandes jugadores que también pueden hacerlo, hay un plantel con muy buen pie. Lo que pretende el técnico es siempre jugar y tendremos que adaptarnos a esa idea".

Sobre su debut oficial con la 'elástica' de Nacional, Castellani señaló que fue exigente por la trascendencia y condiciones del juego: "Era difícil porque era una final y de visitante. Por ahí el tema de la altura también me costó un poco, pero debo adaptarme a eso que es lo que más me preocupa. Hay que tratar de sumar. Al que le toque debe apoyar y lo más importante que hay es Atlético Nacional".

Sobre Jorge Almirón

Cuando la prensa le preguntó a Castellani sobre qué era lo que más pedía su compatriota Jorge Almirón en los entrenamientos, el volante ex Defensa y Justicia explicó que: "quiere un Nacional ordenado, contundente y que sea protagonista. Es el club más grande de Colombia, no importa la competición, ni la localía o ser visitante; siempre tiene que ser protagonista y tratar de ganar todo lo que tiene por delante".

De igual manera, el volante de 30 años asume con responsabilidad las demandas que pide el cuerpo técnico y manifestó confianza en su grupo de compañero: "Ya sabemos que hay muchas competiciones, partidos cada 3 o 4 días y hay que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos jugadores para hacerlo".

Según Gonzalo Castellani el equipo va por buen camino, la consigna principal es: "tenemos que entender la idea del técnico. Cada técnico tiene su idea de juego y por ser nuevo debemos adaptarnos a eso. Creo que los entrenamientos y los trabajos tácticos, todo es va a ayudar para replicar lo que quiere el DT".

Finalmente, el profesional argentino remarcó que se tiene que habituar al fútbol 'cafetero' y todas las condiciones que este tienen: "Ahora el fútbol es muy dinámico hay que tratar de agarrar ese ritmo y plasmarlo en la cancha. No soy un jugador rápido, pero me debo adaptar al fútbol colombiano que a diferencia del argentino, dejan más espacio y eso me favorece".