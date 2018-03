Gerardo Pelusso: “El plantel se cierra cuando se termine el periodo de pases"

A pocas horas del inicio de la competencia oficial para el Deportivo Cali, el entrenador Gerardo Pelusso habló con la prensa que cubre al Cali. El entrenador se muestra muy tranquilo para enfrentar lo que se viene.

Las declaraciones del uruguayo fueron replicadas por la web oficial del club, Pelusso declaró: "He visto muchas cosas positivas, lo que pasa es que yo soy muy exigente, estoy permanentemente exigiendo, más cuando sé que me pueden dar más, pero si tengo jugadores que tienen talento y que tienen capacidad, les exijo les tengo que exigir, esa es mi tarea, entonces por eso todavía no estoy ni cerca de estar conforme con el rendimiento, con el funcionamiento y un montón de cosas más".

Si algo debe trabajar Pelusso es la defensa, de ello es consciente el entrenador que aseguró: "El trabajo defensivo es un trabajo diario, permanente, de detalles estamos tratando de darle solidez al sistema defensivo, creo que de alguna manera hemos mejorado, no le voy a decir que estamos bien, que quede claro, no estamos bien, por lo menos para lo que yo pretendo no estamos bien, pero en los últimos dos partidos, Millonarios y el de ayer (Orsomarso), el primer partido, nos hicieron un solo gol, es una mejoría tomando en cuenta que en los dos primeros partidos habíamos recibido 4 goles y con errores de todo tipo, por lo menos hemos bajamos el número de goles en contra y ha mejorado el rendimiento de la defensa, todavía no estamos ni cerca de lo que yo pretendo, le soy muy sincero, pero creo que si hemos mejorado".

El DT de los verdiblancos no descarta la posible llegada de un nuevo refuerzo para el Cali, sobre este asunto manifestó: "El plantel se cierra cuando se termine el periodo de pases, porque puede llegar un jugador más y se puede ir un jugador, no sabemos quién se va a ir todavía, porque el periodo de pases está abierto aquí y en otros lugares también, esa mañana recibí dos noticias, de dos posibilidades, una de un jugador que puede llegar a venir y otro que pueda se pueda llegar a ir, entonces hay que estar atentos, yo hasta que no se cierre el periodo de pases no doy por concluido nada, ni de ida, ni de vuelta".

Por último, en cuanto al plan que ha diseñado para enfrentar al Envigado, el oriental insistió que su equipo debe mejorar en el volumen de juego. "Lo primero que tenemos que tratar de lograr es tener funcionamiento y rendimiento en el ataque porque para nada me ha dejado conforme lo que hemos hecho en función ofensiva, hemos realizado muy poco, hemos producido muy poco y hemos concretado muy poco, lo primero que tengo que lograr es que funcione mejor", concluyó.