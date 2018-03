Guía VAVEL Liga Águila 2018-I: Once Caldas

Google Plus

El año pasado, fue un año para el olvido en el Once Caldas, desde el rendimiento futbolístico, hasta la parte de los resultados. La llegada de Maturana para el segundo semestre del 2017, fue una llegada que puso a soñar a todos los hinchas del equipo de Manizales, se buscaba una mejoría en el juego y sobre todo, lograr de nuevo el protagonismo al cual está acostumbrado el equipo 'albo'.

Conforme fueron pasando los partidos, las expectativas previstas se vieron derrumbadas por el mal rendimiento del equipo y al final quedó lo que es el elenco blanco hoy, un equipo lleno de preocupaciones y cerca del descenso.

Se renueva el equipo, se renueva la esperanza

Tras un año lleno de fracasos, se veía venir una renovación, tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla. El primero en llegar fue el nuevo entrenador, el cartagenero Huberth Bodhert, técnico revelación del año pasado en el fútbol colombiano; entrenador acostumbrado a dirigir en equipos con problemas con el descenso y a jugar bien con nóminas no tan lujosas.

Es cierto que se viene un año complicado, el equipo empieza en el quinto lugar en la lucha por no descender, a tan sólo 6 puntos de la zona roja, que ahora ocupan los recien ascendidos, Leones y Boyacá Chicó.

Desde que llegó, el discurso de Bodhert ha sido que "no se va a penser en el descenso", dice que "el objetivo del equipo es ser protagonista y buscar las clasificaciones en ambos torneos , para así, no tener que pensar en descender".

A pesar de que el recorte del presupuesto para este año, por parte de la dirigencia, fue más de la mitad de lo que se tenía para el año anterior, se realizaron muchas incorporaciones, jugadores conocidos por el DT, buscando implementar bien su idea.

En total, llegaron once nuevos jugadores y salieron catorce, una renovación total, para uno de los años más importantes en la historia reciente del club.

A continuación, haremos un recuento de las altas y bajas del equipo para este año.

Altas

Ray Vanegas: Un viejo conocido por el director técnico Huberth Bodhert, pues lo tuvo en su anterior paso por Jaguares de Córdoba y era una de sus piezas fundamentales en el equipo cordobés. Llega al equipo de Manizales como un delantero centro, pero puede jugar como extremo derecho, este jugador llega para aportarle un poco más al ataque del Once Caldas.

Diego Peralta: En sus últimos dos clubes no tuvo continuidad debido a una lesión, pero es una buena alternativa en la zona central de la defensa. En Atlético Nacional jugó un total de 28 partidos, marcó dos goles y sumó un total de 2250 minutos, tratará de ganarse un puesto junto a Miguel Nazarith, José Luis Moreno y Geisson Perea.

Geisson Perea: Otra de las contrataciones del club ‘blanco’ en 2018, un jugador con muy buen juego áereo y uno contra uno, este jugador llega procedente del Real Cartagena, donde jugó 26 partidos, hizo dos goles y sumó un total de 2144 minutos con el equipo ‘heroico".

Uvaldo Luna: Este jugador llega del Atlas de México, donde no tuvo una buena temporada, en el equipo mexicano jugó un total de 11 partidos, marcó 11 goles y sumo un total de 688 minutos, pero antes tuvo un paso muy bueno por Patriotas de Boyacá. Luna llega a pelear el puesto con el juvenil Luis Sinisterra.

Yesus Cabrera: De los jugadores más destacados en el 2017 con el Deportivo Pasto, Cabrera llega a ocupar el puesto que dejó Michael Ortega en el Once Caldas. Cabrera jugó en 2017 un total de 36 partidos, marcó 6 goles y sumó un total de 2735 minutos con el conjunto ‘volcánico’.

Mauricio Restrepo: Es uno de los veteranos más veterano que llega al equipo, el año pasado estuvo en La Equidad Seguros. Llega al conjunto ‘albo’ para fortalecer el medio campo. Este jugador, a pesar de su edad, tiene buenos números en su último equipo, en el 2017 jugó un total de 23 partidos, marcó dos goles y jugó un total de 1039 minutos, llega a pelear el puesto con Daniel Rojano, Jesús David Marimón, Faber Cañaveral, Harrison Henao y Sebastián Gúzman.

César Amaya: Este jugador llega procedente del Deportivo Cali, equipo donde tuvo un paso bastante bueno al comienzo, pero después no tuvo continuidad, en el ‘azucarero’, el año anterior, jugó un total de 13 partidos, metió un gol y sumó más de 593 minutos, el delantero viene a pelear el puesto con Edder Farias, goleador proveniente de Venezuela.

Yonni Hinestroza: Llega para reforzar una de las zonas con peor rendimiento en el Once Caldas estos últimos años, la zona defensiva, Hinestroza es un lateral que se caracteriza por ser rápido. En su club anterior, el Deportivo Pasto, jugó un total de 33 partidos, marcó un gol y sumó un total de 2822 minutos con la camiseta del conjunto volcánico.

Andrés Felipe Álvarez: Un viejo conocido de la casa, se probó en el Once Caldas en la era de Hernán Lisi y el técnico argentino en ese momento no decidió contó con sus servicios, el jugador se marchó para el Deportivo Independiente Medellin, donde jugó como lateral, estuvo presente en 10 partidos, no marcó goles y jugó un total de 848 minutos.

Bajas

La salida de jugadores para este semestre en el Once Caldas, fue muy amplia. Desde jugadores despedidos, hasta jugadores que acabaron sus contratos y buscaron nuevos desafíos deportivos para sus carreras.

Jose Julián de la Cuesta: El defensor central, estuvo la mayoría del tiempo lesionado, fue despedido y sigue sin encontrar club.

Marcos Acosta: El jugador paraguayo terminó su contrato con el club, intentó arreglar una renovación para continuar, pero fue imposible lograrla. Jugará en Cerro Porteño.

Michael Ortega: El talentoso volante, renunció al club antes de terminar el campeonato el año pasado, ya firmó contrato con el Deportivo Pasto.

Johan Arango: Muy difícil la situación siempre con el jugador, no rindió y falló en la indisciplina, nuevo jugador del Juarez, de la segunda división de México.

Davinson Monsalve: Fin del contrato, nuevo jugador de Patriotas.

Jhonathan Muñoz: Fin del contrato, nuevo jugador del Cortuluá, en segunda división.

José Ramírez: Fin del contrato, nuevo jugador Águila, equipo de El Salvador.

Luis Carlos Murillo: Fin del contrato, nuevo jugador del Kuopio de Finlandia.

Julian Guillermo: Fin del contrato, nuevo jugador del Deportivo Pasto.

Jerry Ortiz: Fin del contrato, sin equipo aún.

Hansel Zapata: Fin del contrato, sin equipo aún.

Gilberto García: Fin de la cesión desde Atlético Nacional, nuevo jugador del Deportivo Pasto.

Jaime Córdoba: Despedido, nuevo jugador del Olimpia de Honduras.

Ernesto Álvarez: El jugador paraguayo terminó la cesión con el club, jugará en Sol de América de Paraguay.