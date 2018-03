Jorge Almirón: “Tenemos muchas variantes, pero hay que entrenarlas”

Google Plus

Después de empatar 0-0 contra Millonarios, en partido válido por la ida de la Superliga Águila, Atlético Nacional ya entrena con intenciones de llegar de la mejor manera al primer partido que jugará en la Liga Águila 2018-I, fecha en la que jugará contra Deportes Tolima, en Ibagué.

Jorge Almirón, director técnico ‘verdolaga’, después de dirigir el entrenamiento, habló con los medios de comunicación y dijo que en el tiempo que el equipo estuvo disputando los cuartos de final del torneo anterior, pudo analizar a los clubes que estaban en competencia, entre esos Deportes Tolima, equipo que según su concepto, tiene jugadores importantes en la parte ofensiva.

“Cuando estaba la posibilidad de venir a Atlético Nacional, observé en qué momento estaba el equipo; jugaron en los cuartos de final, y ahí pude ver las características de Millonarios, Deportes Tolima, equipo no ha cambiado tanto, tiene jugadores que son importantes en la parte de arriba, así que más o menos conocemos bastante bien al equipo contra el que vamos a jugar”, sostuvo el estratega argentino.

Jorge, quien tuvo un amplio recorrido como jugador en el fútbol mexicano, expresó que hay muchas ideas tácticas para poner en práctica en el desarrollo de los partidos, las cuales se podrán ver mucho con el paso del tiempo y de los entrenamientos.

“Tenemos muchas variantes, pero hay que entrenarlas. Yo no puedo mostrar un vídeo y después no entrenarlo, de eso se vive. Hay que evidenciar los momentos del partido. Hay errores, entonces ahí hay que coordinar algunos movimientos, donde se da el pase, donde se mueven los compañeros, cuál es el pase que sigue”, indicó.

Almirón, que como jugador consiguió ascender con Querétaro en el año 2006, manifestó que le han contado que al equipo no le ha ido bien en Ibagué, pero que tiene mucha confianza en que sus jugadores van a hacer las cosas bien en el partido contra Deportes Tolima.

“Me han comentado que a Nacional se le dificulta jugar ahí, yo no lo he vivido, entonces no puedo hablar de eso. Yo tengo fe en que el equipo va a hacer un buen partido. Recién inicia esto y entendemos el compromiso que hay”, señaló el entrenador.

Para concluir, Jorge Almirón expuso que están mirando detalladamente el proceso que llevan los jugadores juveniles en club, y que en cualquier momento pueden llegar a debutar con el primer equipo.