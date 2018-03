Resultado Rionegro Aguilas 0-0 Deportivo Pasto en Liga Águila 2018

Google Plus

17:48: ¡Final no va mas! Rionegro Águilas y Deportivo Pasto, empatan sin goles en el estadio Alberto Grisales

90+2' Tiro libre peligroso a favor del Deportivo Pasto

90' 2 minutos de adición

89' Entra Luis Carlos Arias y sale Edinson Toloza, en Deportivo Pasto

87' Tiro libre a favor de Rionegro Águilas

87' Entra Leandro Velázquez y sale Omar Vasquez, en Rionegro Águilas

86' Rionegro Águilas intenta apretar en los ultimos minutos

80' Presiona Rionegro Águilas

75' Entra Brayan Lucumí y sale Dario Rodriguez, en el Deportivo Pasto

75' Entra Carlos Rua y sale Michael Ortega, en el Deportivo Pasto

73' Leudo en el suelo, tras choque con un jugador de Rionegro Águilas

71' Nueva llegada del Deportivo Pasto, por poco Toloza anota desde zona derecha

70' Denis Gómez sale y entra Yilton Diaz, en Rionegro Águilas

68' Tolaza pierde el gol del Deportivo Pasto, remata con pierna izquierda frente al arco rival, pero se va desviado

63' Remate desviado de Rionegro Águilas

62' Pasto se defiende con todo, Rionegro, busca sumar el primero del partido

61' Intenta Rionegro Águilas, por todas partes

53' ¡Atajadón!, Ernesto Hernández despeja remate sorpresivo de Denis Gómez

52' Tarjeta amarilla para Toloza por falta en la mitad del terreno

51' Tiro libre a favor del Pasto

50' Tiro de esquina para Rionegro Águilas

49' Tiro libre a favor de Rionegro Águilas

47' Tiro de esquina a favor del Deportivo Pasto

17:00: Inicia el segundo tiempo

16:46: Termina el primer tiempo sin goles

45+1 Tiro libre peligroso a favor del Deportivo Pasto

45' 1 minuto de adición

42' Rionegro Águilas, presiona con todo, para sumar el primer tanto

38' De nuevo, Rionegro Águilas se lo pierde. Tras centro de Hinestroza, Denis Gomez, no logra conectar bien y el balon se va por la línea de fondo

37' Tarjeta amarilla para Francisco Rodriguez, por falta sobre Carlos Giraldo del Deportivo Pasto

36' Por poco anota Rionegro Águilas, Agustin Vuletish remata solo frente al arquero, pero el balon se va por encima

34' Remate desviado de Dario Rodriguez, sobre zona derecha

30' Tiro libre a favor de Rionegro Águilas, Hinestroza para el cobro

29' Tarjeta amarilla para Luis Mosquera de Rionegro Águilas

27' Hinestroza remata a pesar de la distancia; sin embargo, Hernandez responde bien ante el cobro de tiro libre

26' Tiro libre en la mitad a favor de Rionegro Águilas

25' Falta en la mitad del terreno a favor de Rionegro Águilas

20' Leudo remata de cabeza pero se va desviado

20' Tiro de esquina a favor del Pasto

19' Toloza se reincorpora

18' Toloza en piso tras el tiro de esquina, tras choque con Jhonny Acosta

18' Nuevo tiro de esquina a favor del Deportivo Pasto

17' Toloza pierde el primer gol del partido y provoca tiro de esquina a favor del Pasto

16' Rionegro Águilas llega de nuevo en contraataque

15' Tiro libre peligroso a favor del conjunto 'nariñense'

13' Daniel Muñoz por poco marca el primer tanto para el conjunto 'antioqueño'

13' Tiro libre peligroso a favor de Rionegro Águilas

9' Tarjeta amarilla para Giovanny Martínez, volante de primera línea, del equipo 'nariñense'

7' Juego de mucho contacto en la mitad del terreno

1' Pasto se aproxima al campo del equipo 'antioqueño'; sin embargo, todo termina con saque de meta para el conjunto local.

16:00: ¡Inicia el encuentro en el Aberto Grisales!

15:54: Actos protocolarios

15:53: ¡Ingresan Rionegro Águilas y Deportivo Pasto al campo de juego!

15:45 ¡Muy buenas tardes a todos! y bien venidos sean a la fecha 1 de la Liga Águila 2018-1. Esta vez, Rionegro Águilas recibe al Deportivo Pasto en el estadio Alberto Grisales. Con ustedes Camilo Andrés Cuellar en vivo online por Vavel Colombia

Nomina titular Rionegro Águilas:

Nomina titular Deportivo Pasto:

8. Camilo Ayala - Volante - América de Cali

7. Jhonny Vásquez - Lateral derecho - America de Cali

6. Johnny Acosta - Defensa central - Herediano (Costa Rica)

5. Francisco Rodríguez - Volante defensivo - Atlético Venezuela (Venezuela)

4. Édinson Palomino - Delantero - Atletico Huila

3. Omar Vásquez - Volante ofensivo - Patriotas FC

2. Fredy Hinestroza - Volante - Veracruz (Mexico)

1. Leandro Velásquez - Media punta - Veracruz (Mexico)

Nuevas contrataciones Rionegro Águilas:

19. Ernesto Hernández - Portero - Libre

18. Gilberto 'Alcatraz' García - Lateral derecho - Once Caldas

17. Jimmy Valoyes - Defensa central - Cortuluá

16. Jonathan Lopera - Defensa central - Independiente Medellín

15. Samuel Cáceres - Defensa central - Johor Darul (Malasia)

14. Mauricio Casierra - Lateral izquierdo - San Martín de San Juan (Argentina)

13. Tomás Maya - Lateral izquierdo - Atlético Nacional 12. César Quintero - Volante mixto – Deportes Tolima

11. Giovanny Martínez - Volante mixto - Cortuluá

10. Carlos Rúa - Volante mixto - Tigres FC

9. Dhawilin Leudo - Volante mixto - FBC Melgar (Perú)

8. Julián Guillermo - Volante defensivo - Once Caldas

7. Luis Carlos Arias - Extremo izquierdo - Independiente Medellín

6. Edison Toloza - Extremo derecho - Independiente Medellín

5. Michael Ortega - Volante ofensivo - Once Caldas

4. Ricardo Delgado - Volante ofensivo - Valledupar FC

3. Jairo Molina - Delantero - Dorados de Sinaloa (México)

2. Víctor Aquino - Delantero - Deportivo Táchira (Venezuela)

1. Darío Rodríguez - Delantero - Atlético Bucaramanga

Nuevas contrataciones Deportivo Pasto:

Ambos equipos se han enfrentado en un total de 18 ocasiones, desde el año 2010. Deportivo Pasto ha ganado en 3 oportunidades, Rionegro Águilas en 10 y han empatado 5 veces. Como podemos ver, el panorama está a favor del conjunto 'antioqueño'; sin embargo, Pasto (aunque no tuvo un buen final de semestre), posee un presente más prometedor, además de que adquirió una gran cantidad de refuerzos.

Por su parte, Rionegro Águilas, estrena técnico y 8 nuevas contrataciones. Esta vez, Hernan Torres busca brindarle al equipo 'antioqueño', un puesto entre los mejores del torneo, tal y como lo hizo con América de Cali, sacándolo del descenso en 2016 y llevándolo a las semifinales de la Liga Águila 2017-I y 2017-II. Cabe resaltar, que Rionegro Águilas, al igual que el Deportivo Pasto, tuvo un mal final de año, pues en el semestre pasado, quedó en el último puesto de la tabla, con un total de 18 unidades.

Ya comenzó el nuevo año y con el inicia la Liga Águila 2018-I. El Deportivo Pasto se prepara para su primer partido. En esta oportunidad el conjunto 'ñariñense' visita a Rionegro Aguilas en el estadio Alberto Grisales a las 16:00 Hrs, por la primera fecha del torneo. El conjunto dirigido por Flabio Torres, busca olvidar el mal torneo que tuvo el semestre pasado, en donde, ni siquiera clasifico en el grupo de los ocho, quedando en la casilla número 15 con un total de 21 unidades. Por esta razón, el presidente Óscar Casabón y Flabio Torres, buscan mejorar el rendimiento del equipo, con las 19 nuevas contrataciones.