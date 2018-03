Previa: Santa Fe Vs Patriotas: Borrón y cuenta nueva, Santa Fe arranca la liga con mucha motivación

Google Plus

Luego de su debut en la segunda fase de Copa Libertadores con victoria ante Deportivo Táchira de visitante, los dirigidos por Gregorio Pérez enfrentan ahora el reto de lograr la décima estrella con el inicio de la Liga Águila 2018-1.

Tras una actuación aceptable en tierras Venezolanas, el equipo cardenal se mentaliza en el segundo objetivo del semestre y sin muchas novedades y pocos refuerzos, afrontará este torneo con los ánimos de hacer un borrón de cuentas y comenzar el camino hacia un nuevo título del FPC.

Cardenales y Boyacenses se han enfrentado 12 veces por Liga Águila desde que el equipo de Tunja ha participado luego de su ascenso en 2011, como resultado, Santa Fe ha ganado en 4 ocasiones, en 7 ocasiones han empatado y tan solo una victoria por parte del cuadro boyacense, con 7 goles a favor de Santa Fe y 5 Goles por parte del equipo boyacense, el jugador con más anotaciones en estos encuentros ha sido Silvio el “Pulpo” González con dos anotaciones y de resto con una anotación están Luis M Seijas, G. Bedoya, Wilder Medina, Armando Vargas y Juan Guillermo Vélez.

Por parte se Santa Fe aun se espera el parte médico de Anderson Plata, quien sufrió un cuadro gripal y no pudo ser tenido en cuenta en el partido vs Táchira, posiblemente sea parte del equipo convocado por Gregorio Pérez para contra Patriotas, Víctor Giraldo aún le faltan 3-4 semanas para su total recuperación, por lo cual no fue inscrito para las primeras fases de Copa Libertadores, Carlos Henao se encuentra en última fase de recuperación haciendo trabajo diferenciado y aún tendrá un mes más para ser tenido en cuenta por el Cuerpo Técnico.

En Patriotas, su principal contratación para 2018 fue el Argentino Omar Pérez, quien después de una injusta salida de Santa Fe, fue acogido por el onceno Boyacense, a pesar de eso aún su debut estará aplazado hasta la fecha 3, mientras toma ritmo y se adapta a los trabajos físicos y futbolísticos en la ciudad de Tunja.

Posible formación de Santa Fe: Leandro Castellanos, Carlos Arboleda, William Tesillo, Jose Moya, Leyvin Balanta; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Sebastian Salazar; Juan D. Valencia, Wilson Morelo y Ruben Bentancourt.