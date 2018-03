Sherman Cárdenas: “Estoy contento de estar en el equipo donde se me abrieron las puertas para el fútbol”

Google Plus

Luego de no poder jugar en la primera fecha de la Liga Águila 2018-I, en el partido que Atlético Bucaramanga perdió 1-0 contra Junior de Barranquilla, Sherman Cárdenas sigue entrenando y poniéndose a punto físicamente, mientras aguarda que Atlético Nacional envíe el permiso para que él pueda jugar con el equipo ‘leopardo’.

Ayer, el jugador de 28 de edad atendió al programa deportivo El Alargue de Caracol Radio, y dijo que está feliz de volver a la ciudad de la cual es nativo, reunido con la familia y el equipo que le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional colombiano.

“Estoy bien, contento de estar de nuevo en la ciudad, obviamente de poder estar reunido con mi familia, de compartir todas las vivencias en mi ciudad, Bucaramanga, también de estar en el equipo donde se me abrieron las puertas para el fútbol. Muy contento y con ganas de que llegue el día para debutar”, expresó el exjugador del Atlético Mineiro.

Cárdenas, jugador que debutó en primera división con 16 años de edad, en el momento de ser consultado sobre el actual entrenador de Atlético Bucaramanga, sostuvo que es un director técnico muy laborioso, cercano al jugador, que siempre está ahí como sustento, a la misma vez que analiza en qué posición se siente más cómodo para ubicarlo en el terreno de juego, mientras el santandereano se pone físicamente bien.

“Diego Cagna es un gran trabajador, una persona que es muy cercana al jugador, y bueno, lo primero, indudablemente dándome su apoyo, queriendo saber en cuál posición me siento más cómodo en la cancha, mientras yo me pongo bien en la parte física, situación en la que se está haciendo un trabajo bueno”, añadió.

Cuando le preguntaron por los cambios que ha tenido en su carrera futbolística, el jugador que jugó en Millonarios, Equidad, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, manifestó que ahora es un jugador más serio, conocedor de la cancha, físicamente más desarrollado y con mayor experiencia por la carrera futbolística que ha tenido.

“Ahora soy una persona más madura que indiscutiblemente conoce más el campo de juego, que sale corriendo más, además de tener más experiencia y positivismo por todo lo que ha sido mi carrera como jugador, en la que he tenido momentos positivos y no tan positivos, los cuales me han hecho crecer como persona y jugador”, argumentó el jugador que ganó cuatro títulos con Atlético Nacional y uno con el Junior de Barranquilla.

Para cerrar, Sherman Cárdenas señaló que aunque la zona de descenso está cerca, la idea es no pensar en eso y afrontar cada partido como una final, con mentalidad ganadora.