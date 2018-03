'Polilla' Da Silva: "De los equipos que vi jugar, Tolima fue el que más me gustó"

Posterior al entrenamiento de este martes, Jorge Da Silva, timonel a cargo de los diablos rojos, compareció ante los medios de comunicación en la sede Cascajal y habló de la actualidad del trece veces campeón.

Victoria ante Leones. "Quedo conforme con la actitud del equipo, por como salió a plantear el partido, porque lo salió a buscar de visitante. Hace un semestre que América no ganaba de visitante; eso te marca mucho".

Falta de contundencia. "América tiene goleadores, a mí lo que me preocupa es cuando no se generan las situaciones de gol. Jugadores como Carmelo (Valencia), Kevin (Ramírez), (Cristian Martínez) Borja, (Cristian) Dájome y (Yamilson) Rivera tienen gol. Quizá no se dio (ante Leones) porque estaban un poco apresurados, pero también por la virtud del rival, que hizo que solo hiciéramos dos goles; pero no es mal resultado hacer dos goles de visitantes".

Como estratega del América, 'Polilla' Da Silva tiene un rendimiento del 59,5% y, después de 8 encuentros, se mantiene invicto en condición de visitante.

Carlos Bejarano. "Lo estamos evaluando día a día. Él terminó con una molestia en el posterior; por suerte no es ruptura, es una contractura regular. Hasta el jueves lo vamos a esperar: si está totalmente recuperado, va a jugar, si no, jugará Pluto (Jhon Meneses)".

Imprevistos con la documentación. "Lamentablemente, el sábado no pudimos contar con Dájome ni con Micolta, que son jugadores de características similares, que te dan buenas opciones de ataque. Hoy no te puedo decir que ya está listo (el transfer), pero se está trabajando firmemente en eso, porque son dos jugadores que los necesitamos, no solamente ante Tolima".

Deportes Tolima. "Para mí, un muy buen equipo; de lo que vi el fin de semana, el que más me gustó. Es un equipo muy agresivo, con muchas variantes y que tiene en ofensiva jugadores muy interesantes. No podés tener un segundo distracción, porque pueden hacerte daño".

Duelo ante Defensa y Justicia. "Estamos enfocados en el partido contra Tolima, pero, lógicamente, somos consciente de que tenemos una posibilidad muy importante de mostrar el equipo a nivel internacional. Los jugadores están con una ilusión muy grande".

El encuentro entre escarlatas y pijaos se disputará en el Pascual Guerrero este sábado, 10 de febrero, a partir de las 18:00 horas.