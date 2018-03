David González: “Queremos ganar la mayor cantidad de puntos posibles de entrada”

Los últimos cinco enfrentamientos entre Rojos y Ajedrezados dejan dos empates, un triunfo del Chicó y dos partidos ganados por parte del DIM. En su última visita, el Medellín se trajo un punto y esta vez quiere los tres.

El volante Andrés Ricaurte, que fue figura en el último partido del rojo y parte del once ideal de la fecha, escogido por Win Sports, afirma que llegan de la mejor manera al encuentro que disputarán en la ciudad de Tunja el próximo domingo: “Esta semana trabajamos intensamente (…) todos los que hacemos parte de este plantel estamos siempre listos para defender de la mejor manera estos colores”.

Y es que empezar el torneo con tres goles a favor y cero en contra, motiva al equipo de Rescalvo, por eso se preparan de la mejor manera para conseguir todos los puntos posibles, así lo aseguro el portero poderoso, David González, quien no quiere que repetir la historia del semestre pasado, cuando les faltaron pocos puntos para ingresar en el selecto grupo de los ocho mejores.

“Queremos seguir con el pie derecho y empezar a ganar la mayor cantidad de puntos posibles de entrada”, así lo manifestó David; además, indicó que se vienen varios partidos con rivales muy complicados y por eso es mejor no perder puntos que luego son muy difíciles de recuperar.

La altura de Tunja no desvela al defensor central del DIM, Hernán Pertúz, quien piensa que es un tema más de la cabeza, una parte mental: “personalmente a mi me ha ido muy bien allá, no me da tan duro la altura”, agrega que tiene compañeros que sí se ven afectados por esta condición geográfica, pero que todos unidos tirando para el mismo lado, lograrán los resultados esperados.

Seguramente, los tres jugadores serán parte del once inicial el domingo, en el partido que se jugara después de las 2 de la tarde en el estadio La Independencia de Tunja.