Jorge Da Silva: "Me deja tranquilo la generación de juego, porque el equipo le generó muchas situaciones a Tolima"

Posterior al partido, el timonel Jorge Polilla Da Silva atendió a los medios de comunicación y dio sus impresiones acerca del juego de su equipo, analizó lo sucedido tácticamente en el campo y fue enfático con la falta de contundencia de los delanteros escarlatas.

Acerca del juego, el uruguayo de 56 años se mostró tranquilo por lo hecho por su equipo: "Tolima es un equipo muy duro, que tiene la base del año pasado y no es fácil para ninguno. Sin embargo, le generamos una cantidad de situaciones de gol. Yo creo que en el primer tiempo si nos íbamos con 3 goles arriba, era normal por el trámite del partido".

En el partido jugado en el Pascual Guerrero se vieron dos América, uno ofensivo y agresivo en el primer tiempo y uno pasivo y errático en el segundo, ante esto, Polilla afirmó que: "Nosotros al proponer un partido de ataque, es lógico que por momento nos va a costar la recuperación en la mitad de la cancha. Pero cuando Kevin (Ramírez) y Cristian (Dájome) en el primer tiempo se recostaban en la línea de volantes, cubríamos muy bien la cancha, robábamos y salíamos rápido que era la idea".

En los últimos encuentros de los diablos rojos se ha notado la falta de contundencia de sus delanteros, no obstante la generación de oportunidades de gol es lo que resalta el nacido en Montevideo: "Al delantero hay que darle confianza y tranquilidad. Borja y Carmelo son goleadores y Dájome, Kevin y Yamilson no son goleadores, pero llegan al gol. Hay que tener confianza en ellos, porque en cualquier momento va a entrar. Pero a mí me preocuparía si el equipo no generará situaciones como nos pasaba en año anterior”.

Da Silva fue contundente con el proceso de su equipo y lo que viene para los escarlatas: "Es el segundo partido, el equipo tiene que seguir mejorando en varios aspectos, en el regreso donde tiene que ser más rápido. Me deja tranquilo la generación de juego, porque el equipo le generó muchas situaciones a un equipo fuerte como el Tolima".

Asimismo, con el análisis de la estructura de su equipo y sus puntos fuertes: "El equipo tiene una identidad, genera situaciones de gol, tiene ritmo y el equipo tiene intensidad que es lo que queremos, entonces tenemos que mejorar en algunos aspectos lógicamente".

El próximo partido de los rojos será el jueves, 15 de febrero, contra Defensa y Justicia de Argentina, en lo que es el regreso de los diablos rojos a una competición internacional.