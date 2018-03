Jorge Almirón: "Rescato el triunfo que es importante en este inicio de proceso"

Google Plus

Atlético Nacional, en su primer partido como local en la Liga Águila 2018-l, venció (1-0) a su similar de Independiente Santa Fe. Al final del compromiso, el técnico Jorge Almirón se refirió al desarrollo del partido y sobre la presentación hecha por sus dirigidos.

El entrenador 'verdolaga' se mostró contento por el triunfo, sin embargo no hizo caso omiso a los detalles en los que se vio cojo el equipo antioqueño: "Rescato el triunfo que es importante en este inicio de proceso. Obviamente hay muchas cosas por seguir mejorando" dijo Almirón.

El D.T argentino fue autocrítico con lo hecho por sus dirigidos durante los 90 minutos: "En el primer tiempo se jugó bastante bien. Se tuvo el control y se generaron algunas situaciones de gol. En el segundo tiempo nos faltó un poco eso, los cambios obligados por el cansancio de algunos que no venían jugando hizo que perdiéramos precisión. El rival en base a pelotazos nos metió y nos hizo sufrir un poco. Aunque defendimos bien" señaló.

También destacó los puntos altos del rival que, para el técnico, fueron neutralizados de buena manera en los primeros 45 minutos: "Se hizo un partido más parejo en el segundo tiempo y ellos tuvieron algunas chances, no muy claras, pero en base a centros son muy fuertes. Nos hicieron sufrir hasta el final".

De igual forma, el entrenador bonaerense fue enfático en que se debe tratar de aumentar el porcentaje de posesión de balón para evitar riesgos: "Cuando uno pierda la pelota estás obligado a correr más. Santa Fe es un equipo muy físico y de un ataque directo, con eso nos complicó. Nos hacían dividir la pelota y no teníamos el control".

Así mismo, Almirón dejó una reflexión que espera sus jugadores tengan siempre presente de cara a los próximos cotejos: "No estar preciso es darle la posibilidad a los rivales para que nos ataquen. Los partidos que vienen son todos muy difíciles, muy físicos. Si no manejamos bien la pelota nos mantenemos corriendo y no es lo que pretendemos. Tenemos muy buenos jugadores para terminar de otra manera".

Sobre los jugadores

Luego de resolverse la situación de Macnelly Torres con la institución antioqueña, el volante barranquillero volvió a la titular del equipo. Sobre la presentación y el nivel exhibido por el jugador, el técnico dijo que fue un tuvo un juego positivo.

"Hizo un buen juego, irá mejorando con el correr de los partidos. Es un tipo que entiende perfecto el juego"

"Contento porque hizo un buen partido. Entrenó, pero no es lo mismo que estar jugando. Se pudo hablar con él, él estuvo convencido de quedarse. Hoy, tal vez, en el segundo tiempo sintió el cansancio y era para hacer un cambio" precisó Jorge Almirón.

Respecto a la sustitución de su compatriota Gonzalo Castellani, momento que dio pie para que el equipo contrario tuviera más chances con el balón, Almirón explicó: "Castellani, Macnelly y Aldo es un trío de jugadores muy buenos. Castellani salió porque estaba con una molestia, estaba cansado". Cabe destacar que Castellani, al final del juego, emitió un parte de tranquilidad sobre dicha dolencia y dijo que no es para preocuparse.

Finalmente el actual técnico subcampeón de la Libertadores entiende que es normal que aún no se vea el nivel óptimo de los jugadores, ni del grupo como tal: "Estamos en construcción, llegan los jugadores en la marcha de la pretemporada y no se define completamente de entrada. Por eso digo que es mejor ganar e ir mejorando cosas".

Sin embargo, el entrenador no deja a un lado la responsabilidad de formar un grupo que juegue bien y responda en todas las competencias venideras: "Con el correr de los partidos y los entrenamientos todos tienen que estar en óptimas condiciones porque eso es lo que demanda nuestro equipo" dijo Almirón, quien además sentenció:

"Todos los partidos requieren un esfuerzo. Vamos a estar preparados para ello. El equipo tiene que estar bien porque viene la Copa Libertadores de América y es algo muy importante para nosotros. Todos tienen que tener un buen ritmo de juego".