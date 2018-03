Yairo Moreno: "No hemos ganado nada, tenemos que trabajar para seguir en la punta"

Yairo Moreno ha sido titular en los dos partidos de liga que el rojo el Milancito ha disputado ésta temporada. En ambos se le ha visto más cómodo y con mejores movimientos respecto al año inmediatamente anterior.

"Sabemos que es un partido bueno, contra Millonarios, el profesor aún no ha dicho nada, pero bueno, esperemos el día de mañana a ver que se puede proponer" inició Yairo, refiriéndose al exigente encuentro que se disputará el día miércoles en la capital del departamento de Antioquia.

"Creo que he retomado confianza, era lo que me hacía falta", dijo el jugador del Medellín, dado al alto nivel con el que comenzó esta liga. "Me he venido preparando para eso, y bueno, cada día estoy mejorando más", añadió el número 19.

"Sizas, lo que apenas está comenzando, queremos ganar todavía más, todos estamos con la frente en alto, preparándonos bien. Se viene un gran partido que es con Millonarios, y bueno, la idea es intentar ganar siempre todos los partidos", respondió el jugador cuando le cuestionaron si tenían los pies en la tierra, luego del excelente comienzo.

"Es un equipo fuerte, así nos guste o no nos guste es un gran equipo, tenemos que mentalizarnos bien para lo que se viene, que es de mucho cuidado", es la idea que tiene Yairo sobre el conjunto Embajador, el actual campeón de Colombia.

"Una defensa fuerte, los laterales salen mucho, por esa punta estar muy pendientes", empezó a decir sobre sus rivales más directos en el campo de juego, "Necesitamos bien todo" finalizó.

"No, es una motivación y creo que es algo que se viene trabajando bien, no hemos ganado nada y tenemos que trabajar para seguir en esa punta", cuestionaron a Moreno sobre qué tal se sienten en la punta, además, si el estar allí genera mucha presión.

"Son partidos en casa que es fundamental ganarlos, ni un empate ni nada y creo que nos hemos preparado para eso, y bueno, estamos confiados", finalizó el jugador.

Yairo comenzará su tercer año vistiendo la camiseta poderosa, ya la hizo en 2014 y 2017. Hasta ahora su rendimiento ha sido muy bueno, desarrollándose como extremo derecho.