Previa Medellín vs Millonarios: a medir el aceite en forma ante el campeón

Independiente Medellín goza de un buen presente, el gran inicio que ha tenido el 'Poderoso' en la Liga Águila es una razón para que tanto el plantel como los hinchas estén contentos. En su primera salida triunfó 3-0 ante Atlético Huila en casa y recientemente también ganó (2-1) en un partido difícil donde visitó al Boyacá Chicó en Tunja. Ahora los dirigidos por Ismael Rescalvo esperan seguir por la senda triunfadora y vencer al vigente campeón de la Liga y Superliga, Millonarios.

Medellín se alista con varias novedades

El 'medallo' se prepara para encarar una seguidilla de juegos en los que no saldrá de la región Andina. Recibirá al conjunto 'Albiazul' este miércoles y al Cali este sábado. Seguirá en tierras antioqueñas porque visitará a Rionegro en la quinta fecha, vuelve a ser local para recibir al Junior de Barranquilla. Posteriormente hará un viaje no muy largo hasta Manizales para enfrentar a Once Caldas, y regresará a la ciudad de la eterna primavera para recibir a La Equidad, visitar a Leones en Itagüí y volver a actuar en el Atanasio ante Tolima, siendo entre el 23 y 25 de marzo. Es decir, el rojo tendrá 24 puntos para disputar prácticamente en su ciudad de manera continua, por lo que debería ser un factor a favor dado que el desgaste en su plantel sería menor, teniendo en cuenta que el primer juego en la Copa Sudamericana ante Sol de América, será en el mes de abril.

Para el encuentro ante Millonarios, las novedades en la convocatoria están en las ausencias de Sebastián Macías y Yairo Moreno, quienes tendrán algo de descanso y probablemente van a ser reemplazados en la formación titular por Elvis Mosquera y Rodin Quiñones respectivamente. La sorpresa es la inclusión de Yulián Anchico, quien podría debutar con el rojo, pero la mejor noticia en el 'Equipo del Pueblo' es el regreso de Didier Moreno, que integra nuevamente una convocatoria tras una lesión y pagar dos fechas de sanción. Lo más probable es que juegue junto a Andrés Ricaurte, aunque con el buen rendimiento de Daniel Restrepo en los dos primeros partidos, hasta podría existir la duda si será incluido en la titular. Será un buen examen para Ismael Rescalvo, quién tendrá la última palabra a la hora de decidir.

Esta es la lista completa de convocados en el DIM:

Fotomontaje: Vavel Colombia

Millonarios confía en otro resultado positivo

El campeón de Colombia no se cambia por nada. Después de ganar la Superliga ante Atlético Nacional, se estrenó en su casa por la Liga saliendo victorioso ante Patriotas en su casa por la mínima diferencia (gol de Matías de los Santos). El conjunto que está al mando actualmente por Hugo Gottardi hace la media inglesa por ahora: Ganar de local y empatar de visitante (empató 1-1 ante Chicó en la primera fecha).

Hablando del calendario, a Millonarios se le vienen varios partidazos. A parte de este ante Medellín, recibe el próximo domingo a Atlético Nacional, luego enfrentará al Cali en Palmaseca y regresa a Bogotá para jugar ante América. Sin embargo, el conjunto capitalino debe empezar a rotar su nómina, dado que en dos semanas comenzará su participación en la Copa Libertadores, en la que recibe nada más ni nada menos que a Corinthians de Brasil. Pero para el encuentro en el Coloso de la Avenida Centenario en la "Tacita de plata", los 'embajadores' llevarán lo mejor que tienen.

Estos son los convocados en Millonarios:

Foto: Millonarios

Designación arbitral

La comisión arbitral de la Dimayor decidió que el encargado de impartir justicia en el encuentro será Carlos Betancur del Valle. Sus asistentes serán Victor Wilches de Boyacá y Géneco Ruidíaz de Santander. El cuarto árbitro será Jorge Tabares del departamento de Antioquia.