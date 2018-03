Patriotas lo dio vuelta venció a Atlético Nacional 3-1

Google Plus

¡Hasta aquí llegó la transmisión online del partido, feliz noche!

Final del partido, Patriotas ganó 3-1 ante Atlético Nacional.

90+3’ Mosquera quedó mano a mano con Aguilar, zigzagueó de derecha a izquierda dos veces, dejó atrás al central y definió cruzado.

90+3’ ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE PATRIOTAS, CARLOS MOSQUERA!

90’ Se jugarán tres minutos más.

85’ Último cambio en Patriotas, entra Jhon Velázquez y salió Oswal Álvarez.

77’ Tiro de esquina a favor de Nacional que levantó Macnelly Torres para Aldo, pero perdió el balón.

76’ Segundo cambio en Patriotas, sale Omar Pérez y entro Davinson Monsalve.

75’ Último cambio en Nacional, sale Dayro Moreno y entra Stiven Lucumí.

74’ Amonestado Diego Martínez por pérdida deliberada de tiempo.

69’ Cabezazo de Aldo tras un centro de Vladimir que casi engloba al arquero Diego Martínez.

67’ Gran jugada de Patriotas que inició con el arquero, Gerson Malagón le dio un pase a Santiago Roa que asistió a Carlos Mosquera le metió un pase a Oswal que hizo una diagonal de izquierda a derecha y definió al primer palo. Además Álvarez es amonestado por quitarse la camisa en la celebración.

67’ ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE PATRIOTAS, OSWAL ÁLVAREZ!

64’ Amonestado Iván Rivas.

61’ Primer cambio en Patriotas, sale Diego Álvarez y entró Carlos Mosquera.

57’ Amonestado Nicolás Palacios.

55’ Segundo cambio en Nacional, sale Christian Mafla y hace su debut en Atlético Nacional Rafael Delgado.

53’ Combinacion entre Helibelton Palacios y Dayro, pero el lateral derecho mandó el balón por encima.

53’ Primer cambio en Nacional, sale Gonzalo Castellani y entra Macnelly Torres.

50’ Amonestado Christian Mafla.

45’ ¡Arranca el segundo tiempo, sin cambios en ninguno de los dos equipos!

"21:05. Salen los equipos a la cancha para el segundo tiempo.

"20:50. Ahora lo hace Aldo Leao Ramírez por parte de Nacional. "Primer tiempo difícil, regalamos el balón un poco. Estamos un poco imprecisos en la salida del fondo, hay que seguir intentando porque es lo que sabemos hacer".

"20:49. Habla Iván Rivas por parte de Patriotas. "Pudimos voltear y empatar antes de que acabara el primer tiempo. Hemos tenido chances de gol, pero el arquero de ellos ha estado bien".

Final del primer tiempo, Patriotas y Nacional empatan 1-1.

45’ Se jugará un minuto más.

42’ Recuperación de Felipe Ávila, recibió Omar Pérez que metió una pelota filtrada para Rivas que definió.

42’ ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE PATRIOTAS, IVÁN RIVAS PONE EL 1-1!

41’ Iván Rivas le quedó un balón adentro del área, gambeteó a dos centrales y cuando quedó frente al arquero, Vargas le tapó.

36’ Amonestado Aldo Leao Ramírez por protestar.

33’ Contragolpe de Nacional liderado por Andrés Rentería que le dio el balón a Dayro que remató por encima del arco.

28’ Pase de Diego Álvarez para Oswal Álvarez que la paró de pecho, eliminó a Aguilar y cuando estaba mano a mano con el arquero, mandó el balón por arriba.

26’ Amonestado Christian Vargas por demorar el juego.

25’ Tiro libre de Omar Pérez que se fue por encima del arco.

21’ Tiro de esquina a favor de Nacional que alzó Castellani y rechazó la defensa local.

20’ Felipe Ávila recibió un balón en el medio del área y lo mandó desviado.

19’ Otra vez Álvarez disparó, pero el balón dio en el lado de afuera de la malla.

15’ Diego Arias pierde la pelota, Diego Álvarez remató y Vargas controló abajo.

8’ Tiro de esquina que levantó Omar Pérez y Nicolás Palacios cabeceó desviado.

8’ Tiro de esquina que levantó Omar Pérez, Ariano cabeceó y Christian Vargas reaccionó bien abajo.

6’ ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO NACIONAL, DAYRO MORENO DESDE LOS ONCE PASOS!

4’ Azmahar Ariano sujetó a Felipe Aguilar en el área y además el defensor de Patriotas es amonestado.

4’ Gonzalo Castellani levantó el tiro de esquina y Carlos Ortega pitó penal.

3’ Remate de Vladimir Hernández de media distancia que pega en un defensor y se va al tiro de esquina.

0’ ¡Arranca el primer tiempo!

"19:55. ¡Salen los equipos a la cancha!

La novedad en el banco de suplentes es la inclusión de Rafael Delgado que llegó esta semana a cuadro verde.

Almirón metió ocho cambios si se tiene como referencia el último partido disputado ante Santa Fe. Sale Fernando Monetti del arco y entra Chrisitian Vargas. En la defensa sacó a Daniel Bocanegra y Diego Braghieri y entraron Alexis Henríquez y Helibelton Palacios. En el mediocampo salió Raúl Loaiza y Macnelly Torres y entraron Diego Arias y Aldo Leao Ramírez. En las bandas salieron Jeison Lucumí y Gustavo Torres y entraron Andrés Rentería y Vladimir Hernández.

Foto: @nacionaloficial

Atlético Nacional también confirmó a sus inicialistas.

Foto: @patriotasboySA

En la imagen tan solo hay 10 jugadores, el que falta es el volante Felipe Ávila.

Patriotas confirmó a sus once titulares.

El juez será Carlos Arturo Ortega del departamento de Bolívar. La última vez que pitó a Patriotas fue justamente ante Nacional por la ida de los cuartos de final de la Copa Águila 2017. Esa vez, los lanceros ganaron 3-2.

Foto: El Heraldo

El último encuentro entre ambos clubes se dio por la fecha 18 de la liga del 2017 en el Atanasio Girardot. En esa ocasión los de casa se impusieron 3-0 con goles de Dayro Moreno y dos de Aldo Leao Ramírez.

Ambos jugadores llegaron a préstamo al club paisa.

Delgado admitió que sabe que Nacional está corto en la posición de lateral izquierdo y que viene a quedarse con ese lugar. "Sé que el club está necesitando de un lateral izquierdo, se exigen mucho y espero estar a la expectativa de la dirigencia y de los hinchas".

Lenis dijo que la única manera de que volviera a Colombia era si lo llamaba Atlético Nacional. "Yo me había puesto como meta que si no era en Atlético Nacional no venía a Colombia, preferiría quedarme afuera".

Reinaldo Lenis y Rafael Delgado charlaron con los medios de comunicación y dieron su impresión del club.

Foto: Indeportes Boyacá

El partido se jugará en el estadio La Independencia de Tunja que tiene capacidad para recibir a 23.000 espectadores.

Foto: @nacionaloficial

Nacional viajó a Tunja con sus dos nuevos refuerzos. El lateral izquierdo argentino Rafael Delgado y el extremo colombiano Reinaldo Lenis.

Foto: @patriotasboySA

Diego Corredor, estratega de Patriotas convocó a 18 jugadores.

Omar Pérez, el gran refuerzo de Patriotas para este semestre, concentró por primera vez y se espera que haga su debut ante Nacional.

Nacional deberá estar atento al delantero Diego Álvarez que ya marcó su primer gol del torneo en la primera fecha ante Independiente Santa Fe.

Patriotas deberá poner mucha atención al ariete Dayro Moreno que marcó su primer gol en la liga la semana pasada.

Además, agregó que se quedarán en Bogotá toda esta semana para no cansar al plantel. Hay que recordar que el domingo Nacional visitará a Millonarios.

Jorge Almirón, entrenador de Atlético Nacional, comentó que todos los jugadores deben estar preparados para entrar porque ahora se viene una seguidilla de partidos. "El jugador tiene que adaptarse y estar mucho más metido en esto, el equipo debe estar mentalizado en esto, adaptarse ,estar enfocado, porque este equipo demanda eso".

Se han marcado 30 goles en estos compromisos. 21 fueron de Nacional y 9 de Patriotas.

Lanceros y verdes se han enfrentado en 12 ocasiones, con un saldo de ocho triunfos para Nacional, dos empates y dos victorias para Patriotas.

El último partido de Nacional como vistante se dio en la primera fecha de este torneo ante Tolima y ganó 0-1 con tanto de Andrés Rentería.

Nacional inició la Liga Águila 2018-I de gran manera. Por ahora tiene puntaje ideal y se encuentra tercero con seis puntos, tres menos que el líder, Independiente Medellín.

El último partido de Patriotas como local fue el torneo pasado ante Junior por la fecha 13 y ganaron 1-0 con anotación de Oswal Álvarez. Como esto fue un partido aplazado de los tiburones se jugó el 12 de noviembre.

Patriotas arrancó el torneo de gran manera con un triunfo en la primera fecha ante Santa Fe como visitante, pero no pudo seguir en alza y perdió ante Millonarios. Por esos resultados se encuentra en la decimotercera posición, a un punto del América que es el octavo.

¡Bienvenidos a la transmisión online del partido Patriotas vs Atlético Nacional por la tercera fecha de la Liga Águila 2018-I! Los locales quieren una victoria para estar en el grupo de los ocho y los visitantes no quieren perderle la pisada al puntero.