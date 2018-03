Andrés  Ricaurte, el equilibrio del DIM en el medio campo

Google Plus

Tres días después del gol que sirvió para darle los tres puntos al DIM en el último minuto frente al Chicó, Andrés Ricaurte sigue mostrando un destacado nivel en cada partido; frente a Millonarios, el volante filtro varios balones que por poco terminan en gol, además de tener sacrificio en marca para darle orden y equilibrio al medio campo.

El poderoso se ha visto más compacto y con un buen manejo del balón, Ricaurte asegura que el trabajo en equipo es la clave para el buen juego del Medellín: “Se demuestra que todos estamos preparados para el juego del equipo, hoy se hicieron varios cambios y el equipo se sintió bien”.

El volante del Independiente Medellín, también afirmó que el equipo esta muy tranquilo, muy unido y que esto facilita más el trabajo: “A veces crees que no podés dar más, pero das un poquito más, porque hay un compañero que necesita tu ayuda y creo que ese es el secreto”.

La primera media hora del partido fue dominada por el equipo paisa, que, al pasar de los minutos, fue cediéndole el balón al rival, y así dedicarse a buscar espacios que podría dejar la defensa embajadora al buscar el empate; Medellín supo contener los intentos del equipo azul, así logró conseguir su tercera victoria en línea y de paso, terminar con el invicto que tenia Millonarios, tras 18 partidos sin perder.

Ricaurte jugó gran parte del partido unos metros atrás de la línea de volantes ofensivos, esto requiere que esté mejor en su estado físico: “Esto lo he hecho desde Huila (…) debo tener un poco más de agresividad y creo que he venido trabajando en eso, si bien todavía me falta hemos mejorado en eso”.

Lo que se sigue para el DIM, es recibir en el Atanasio Girardot, al Deportivo Cali que viene de golear al Boyacá Chicó 4-0. El compromiso que se jugará por la cuarta fecha de la Liga Águila, está pactado para las 6 de la tarde y este servirá para seguir midiéndole el nivel al poderoso.

Tras la finalización del compromiso frente a Millonarios, Ricaurte declaró que: “El reto es aún mayor partido tras partido y el Medellín espera seguir por la senda del triunfo”, igualmente aseguró que será un partido muy parejo, dado que el rival tiene muy buenos jugadores.