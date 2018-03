Cristian Vargas: “No se trata de revanchas, se trata de hacer un partido inteligente”

Google Plus

Cristian Vargas atajó su segundo partido oficial en la era del director técnico Jorge Almirón el pasado jueves cuando Patriotas venció por 3 goles a 1 a Atlético Nacional en el estadio La Independencia de Tunja. Precisamente la última derrota siendo titular la sufrió el 27 de noviembre de 2016 cuando visitó a Millonarios en el partido de ida de cuartos de final de la Liga Águila II, con un resultado de 2-1.

No son para menos las emociones que genera este juego, no solo por la rivalidad entre los dos equipos sino por lo vivido hace diez días cuando Millonarios le ganó la Superliga a Atlético Nacional en su propia casa; en eso es claro el arquero Cristian Vargas quien sabe que no se pueden repetir los errores cometidos en esa final.

“A medida que van pasando los partidos, nos vamos a ir regulando” expresó Vargas. Consiente del momento que vive el club, los tropiezos que han tenido y el trabajo que han venido realizando, el guardameta es optimista frente a este encuentro con Millonarios, saben el reto que tienen tanto el técnico Jorge Almirón como los jugadores que sean titulares.

El portero 'verdolaga' también destaca el trabajo y las cualidades de Castellani y Macnelly, pequeña sociedad de juego que empieza a funcionar, con el valor agregado de lo que significa el 'Mago' que no solo se destaca en el juego sino que también representa una figura de categoría y jerarquía para el club.

Con todo lo que despierta este juego, es importante saber que “todos los partidos para los jugadores de Atlético Nacional son importantes” y que "este clásico si bien no es una revancha, tampoco es un partido que nadie quiere perder" sostuvo el golero 'verde'.

El compromiso entre 'albiazules' y 'verdolagas' será el tercero en lo que va corrido del 2018. El equipo liderado por Jorge Almirón buscará recomponerse de la pasada derrota en Tunja para no perder de vista la parte alta de la tabla de posiciones.