Los 'verdes' buscan recuperarse ganando en Bogotá

Muchos son los duelos entre antioqueños y capitalinos en diferentes torneos; hace exactamente seis años se daba el mismo duelo, la misma plaza, también la fecha 4 de la entonces Liga Postobón. En ese momento los 'verdes' eran dirigidos por 'Sachi' Escobar y ese día se presentó en Bogotá con ‘nómina alterna’ pues el equipo titular se preparaba para visitar a Peñarol de Uruguay por Copa Libertadores. Ese día y como nos acostumbraron en las últimas tres décadas, los dos equipos con más títulos de liga en el país brindaron un espectáculo lleno de goles que al final la visita pudo festejar con triunfo.

Un contexto similar se vive ahora, la gran diferencia está en que el actual estratega verde aún está conociendo la nómina, lo que le ha costado pues solo hasta el martes pasado pudo al fin contar con los 24 jugadores de 25 que fueron inscritos ante Dimayor, teniendo en cuenta que el venezolano Ronaldo Lucena no puede ser tenido en cuenta por Atlético Nacional pues con la llegada del argentino Rafael Delgado se excedía el cupo de extranjeros.

El grupo de jugadores 'verdolgas' buscan cambiar de página, dejar atrás la derrota (3-1) ante Patriotas y volver a sumar de a tres unidades para no perder de vista la parte alta de la tabla de posiciones. Por otra parte, varios jugadores del equipo 'verde' manifestaron que contra Millonarios debe primar el juego inteligente y no cometer los mismos errores que tuvieron en la Superliga, además también dijeron que no es una revancha, simplemente un partido más por Liga Águila.

El técnico Jorge Almirón dispone de los 20 jugadores que viajaron desde el miércoles a la capital del país para afrontar los dos compromisos de la semana en las alturas de Tunja y Bogotá frente a Patriotas y Millonarios respectivamente. Una posible alineación de Atlético Nacional estaría conformada por Fernando Monetti, Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Rafael Delgado, Diego Arias, Gonzalo Castellani, Macnelly torres, Jeison Lucumí, Andrés Rentería, Dayro Moreno; con la posibilidad de ver algunos minutos a Reinaldo Lenis.

