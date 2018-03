Russo vuelve a los entrenamientos de los 'embajadores'

Después de estar delicado de salud por una infección, tras volver al país, Miguel Ángel Russo está listo para enfrentar de nuevo la dirección técnica de su equipo, el actual campeón del fútbol colombiano. Una charla muy corta fue el inicio de este 2018, para el entrenador con el plantel 'embajador', que ganó la estrella 15.

Russo volverá este domingo, donde Millonarios enfrentará a Atlético Nacional, después de ganar la Superliga Águila 2018 en Medellín. En su ausencia, Hugo Gottardi, asistente técnico y amigo cercano de Russo, dirigió a los albiazules en los partidos de pretemporada y los partidos de Superliga, quien después del partido frente a los verdolagas dijo frente a las cámaras de televisión “Para vos, Miguel, que te recuperaste y vas a estar la semana que viene con nosotros. Todo esto es tuyo, esto lo armaste vos, imaginariamente estás dando la vuelta con nosotros”.

La delicada condición de salud del profe Russo, terminó uniendo a todo el plantel, que lo apoyaron en todo momento. “Todos queremos ganar, tenemos hambre de triunfo. Esto es para el profe Miguel Ángel, que desde la clínica nos mandó las indicaciones, es un papá para nosotros”, dijo Juan Guillermo Domínguez, después de ganar la Superliga.

En una entrevista con Caracol Radio, el técnico de los albiazules había mostrado la necesidad de volver a la normalidad. “El cáncer que tenía ya no lo tengo más. Si yo me ocupo, no me preocupo, y el que me puede ayudar lo charlo, no reniego a nada; hay gente que reniega mucho, esto fue momentáneo”.

“Esto se cura con amor”, dijo Russo luego de volver de Argentina, tras sus dos cirugías a las que se sometió para combatir el cáncer de próstata que padeció. Millonarios será comandado entonces por un recuperado y renovado Miguel Ángel Russo, listo para llevar a su equipo al campeonato de este semestre.

Con este vídeo, el plantel le dio la bienvenida al profe Russo.