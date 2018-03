La odiada tarjeta roja de Jhon Duque

Google Plus

El pasado domingo 18 de febrero se disputó el partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga Águila 2018-I, en el cual se vivió un encuentro entre los rivales que se encargaron de darle vida el pasado 7 del mismo mes a la Superliga, donde Millonarios salió victorioso; en este partido por Liga, el equipo 'azul' terminó con un jugador menos debido a la expulsión por parte del juez central, debido a una falta sancionada.

Millonarios en su nómina titular contaba con el volante Jhon Duque, quien se encargó de darle un gran juego al equipo mientras duró en la cancha. En el minuto 40, antes de terminar el primer tiempo, el árbitro Carlos Mario Herrera sancionó al volante por una falta, donde él entra de una manera muy fuerte contra Andrés Rentería, jugador de Atlético Nacional, y esto se convierte en una tarjeta roja y sanción para la próxima fecha, donde el 'embajador' se perderá el partido en el Palmaseca contra el Deportivo Cali.

El volante salió de la cancha molesto, pero tenía muy claro que debía respetar la decisión del árbitro. Decisión que no tenía marcha atrás, sin embargo explicó que nunca tuvo la intención de entrar a lastimar al rival, siempre pensó en entrar a rescatar el balón. “No le iba a reclamar al árbitro, pero sí quedé sorprendido por la jugada. No sé si fue correcta la expulsión, pero juzgar al árbitro le corresponde a otras personas. En la acción de la expulsión yo siento que saqué el balón limpio, pero la acción es rápida y no sé si ameritaba la roja”, comentó el jugador.

La salida tan temprana de un jugador como Jhon Fredy, que le ha dado muy buenos resultados al equipo, dejó en riesgo al club ya que iban arriba en el marcador, riesgo que el equipo debió tomar y el juego acabó con el equipo rival empatando el juego.

Esta es la segunda tarjeta roja que Duque recibe desde que llegó al equipo. La primera fue una doble amarilla contra Equidad.