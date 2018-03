No fue uno, ni fueron dos, ¡fueron once!

​Existe América de Cali que sin importar su pasado y las adversidades quiere seguir siendo el protagonista del clásico más importante del país. Y está Atlético Nacional, el más veces campeón, el bicampeón continental, el que volvió a jugar como equipo.

¿Cómo elegir la figura de la cancha en un partido de fútbol donde juegan 11 y se suman 3 cambios?

Desde el pitazo inicial se vio el juego 'verdolaga' que encanta: por las bandas saliendo con los laterales, el primer tiempo por la derecha con Helibelton Palacios y el segundo tiempo por la banda izquierda con Rafael Marcelo Delgado; con cambios de frente (Henríquez, Macnelly y Daniel Bocanegra); manejando los tiempos (Campuzano, Bocanegra, Gonzalo Castellani 2T); retrocediendo con seguridad cuando la pelota la tenía el rival (Helibelton, Aguilar, Henríquez, Delgado, Bocanegra); presionando en el área contraria ( Andrés Rentería, Jeison Lucumí, Vladimir 2T); con pases largos y cortos más precisos, con posesión de la pelota, hubo juego elaborado, tuvo juego vertical, jugadas atrevidas, jugadas de lujo que adornaron el espectáculo…

Cada línea del sistema de juego funcionó y respondió, Macnelly Torres que tenía la marca de los jugadores 'escarlatas' y al verse impedido de hacer su juego, arrastraba sus referencias para que Jorman Campuzano de nuevo fuera el encargado de distribuir el juego, aprovechando los espacios que le permitía América; el 'mago' tuvo un par de llegadas, antes de finalizar el primer tiempo tuvo una opción clara de gol que le atajó Bejarano, ¿jugada previa de quién? de Andrés Rentería que en esta ocasión no marcó gol, pero fue esencial a la hora de definir y crear varias llegadas, incluso una acción mal invalidada por supuesto fuera de lugar.

Reinaldo Lenis fue titular y debutó, jugó solo 45 minutos, había mucha expectativa y aunque intentó no desentonar fue impreciso y le costó, tanto que tuvo una opción de gol, con previa jugada de Rentería, y estando perfilado para rematar al arco hizo un pase sin receptor. Eso sí, solo es el primer partido y el tiempo nos dirá para qué está el jugador vallecaucano. Jeison Lucumí tuvo dificultad para encajar en el juego por la constante presencia de Helibelton Palacios, quien llegaba hasta tres cuartos de cancha, al final ambos tuvieron llegadas al área e inquietaron el arco de los 'diablos rojos'.

Fernando Monetti fue espectador en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, apareció con dos atajadas impresionantes para mantener su arco en 0; una en el primer tiempo de mano cambiada desviando un remate de Kevin Ramírez. Y la segunda finalizando el partido, le achicó muy bien una pelota a Martínez Borja evitando la igualdad en el resultado.

Se presentan dos sustituciones para empezar el segundo tiempo: uno de los cambios es la salida de Reinaldo Lenis e ingresa con ovaciones Vladimir Hernández. Distinto el panorama de la otra sustitución, se escucha por el altavoz del estadio que “se retira con el número 21 Jorman Campuzano e ingresa con el número 27 Gonzalo Castellani”. Recuerdo entonces lo que dijo el técnico en la rueda de prensa previa a este partido “uno juega con el sentimiento de la gente, tengo que armar el mejor equipo, o por lo menos el que considere”; la presión se hace sentir, pero esos dos cambios funcionaron ¡y vaya de qué manera! El corazón apasionado de hincha no entiende de razones, el cambio puede ser por proteger a este nuevo baluarte pensando en el partido del martes. Iván Vélez y Jonny Mosquera abusaron con la marca y el técnico debe cuidar sus talentos.

Como ha sido habitual este semestre, Nacional sale confundido para el segundo tiempo y en los primeros minutos América sale a buscar el resultado, esto es un clásico y aquí todos quieren ganar. Imprecisión y presión hacen que el rival domine el juego, afortunadamente sin riesgo para el solitario arco de sur. Castellani, en uno de sus mejores partidos, se asocia y busca abrir el marcador, un par de remates sin peligro y en otra de nuevo Bejarano que era el responsable de lo que parecía empate, aparece para salvar su portería.

Aparecieron algunas sociedades, Nacional se quizo quedar con los 3 puntos para estar arriba en la tabla y tener un buen viaje al enfrentar el próximo martes a Colo Colo de Chile. Se ven algunas triadas Bocanegra-Castellani-Vladimir, unos viejos conocidos Bocanegra-Henríquez-Macnelly; Bocanegra-Delgado-Vladimir, Aguilar-Bocanegra-Henríquez, con la salida de Campuzano, Helibelton ya no sale tanto y Daniel Bocanegra se vuelve fundamental en este esquema que busca abrir el juego de derecha a izquierda.

Volvimos a ver a Felipe Aguilar, aguerrido, seguro, concentrado; haciendo pareja perfecta con el 'Capi' Alexis Henríquez, este sistema de juego de Jorge Almirón requiere atacar defendiendo y allí son fundamentales el arquero y los dos zagueros carrileros. Precisamente de las pocas llegadas de América un conocido (Dájome) en un contragolpe gana en velocidad y sólo intenta rematar al arco de Monetti, peligro superado gracias a la reacción de Rafael Delgado y control total de Aguilar. Ingresa Dayro Moreno por Rentería, pero aún no recupera su nivel, se le abona su insistencia pero molesta que discuta cualquier decisión arbitral que no es penal; no sobra recordarle que aquí en Colombia la simulación tiene castigo económico y disciplinario.

Al fin, ¡Goooooooooooooooool!

Vladimir ya venía avisando su intención, pero no había podido lograr su cometido. Luego vino una jugada donde Bocanegra jugó en largo con pase a Delgado, este hizo un cambio de frente al área y la recibió Castellani que la bajó con la cabeza, Dayro fue a buscar el balón pero pasó de largo y entre Herner (capitán escarlata) y Bejarano no logranron controlar o despejar ese balón que estaba en juego y que aprovechó Vlacho para celebrar el primer gol del partido y del volante al servicio del club.

Gol de videojuego, de Messi, para Puskas, o simplemente para ser titular

En un contragolpe que aprovechó el 'verde', Castellani hizo un pase a Bocanegra, la tocó con Macnelly, jugó con Delgado y este a Vladimir que se la dejó a Castellani, se la filtró a Dayro pero no alcanzó a llegar para definir y quedó en manos del portero rojo. Saque de Bejarano a Yamilson Rivera, apareció Vladimir que aún estaba en el área rival, le quitó el balón y sólo encaró a Herner que de nuevo no lo logró detener, luego lo intentó Danilo Arboleda, pero nada puedieron hacer pues Vladimir vio al arquero salido y de vaselina la clavó para festejar con la tribuna por los 3 puntos, por el doblete, porque quiere hacer historia con Nacional.

Conclusiones

Premio al orden, recompensa al trabajo y distinción a la paciencia. Si nos dejamos llevar por el corazón y la emoción después de este clásico se pensaría que estamos listos para la Copa Libertadores, si usamos la razón hay que decir que el proceso va lento pero seguro. Los jugadores a seguir entrenando, el cuerpo técnico a seguir trabajando para que el sistema de juego que quieren implementar los lleve a alcanzar los objetivos. Y la hinchada a creer, apoyar y tener paciencia; todos juntos hemos demostrado lo que se puede obtener.

Como agregado: De las actividades más placenteras que hay en la vida está la de ir a ver fútbol, es de los pocos lugares donde se puede ser abiertamente emocional sin ser juzgado; se ríe y llora, se canta, festeja o se resigna, se abraza, se besa, nacen amistades y familias. Si este es un espacio para el ocio, la diversión y el fútbol es un deporte ¿por qué no lo disfrutamos? Que ir al estadio sea sinónimo de diversión, amor, apoyo, tranquilidad y seguridad. Es triste ver el estadio en un clásico con tribunas vacías por sanción, no está bien vivir con temor de ingresar con un familiar o amigo hincha del rival o no pensar u opinar igual que los demás porque no se sabe qué pueda pasar si te descubren. Es tiempo de cambiar, vivir y comprometerse con el ¡Fútbol en Paz!