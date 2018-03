La noche gloriosa de Leones

Google Plus

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista: Itagüí Leones por fin ganó en la A. La cancha embarrada, la lluvia que bañó al Valle de Aburrá toda la noche y la tribuna llena de familias fueron el ambiente ideal. Fue, sin duda, un momento especial. El rival de turno fue un aguerrido Deportivo Pasto, que vendió carísima la derrota.

No sería justo decir que hubo un claro dominador del partido. El primer tiempo fue el cuadro 'volcánico' el que tuvo las llegadas más claras. En la segunda mitad, conforme la intensidad del visitante fue mermando, los 'felinos' se fueron acercando al arco de Ernesto Hernández.

Dicen que el que pega primero pega dos veces. Es el caso de Jhon Sánchez, que saldría lesionado promediando la segunda mitad. El portador de la 11 de Leones tomó la pelota en el medio, cruzó a campo contrario y disparó apenas desviado. En la jugada siguiente, Pasto respondió con un centro desde la izquierda cuyo cabezazo rozó la base del segundo palo. Si se tratara de boxeo, el intercambio de golpes no le dejaría más opción a los jueces que marcar el empate en sus tarjetas. Así fue hasta que Luis Carlos Arias pateó cruzado, Arled Cadavid dejó el rebote al medio y el paraguayo Víctor Aquino cabeceó a gol.

La parcialidad pastusa, abundantes en número en la tribuna, se hizo escuchar ante las quejas y los silbidos de los locales. Pasto ahora se iba en ventaja y estuvo a poco de estirarla cuando Arias, de tijera, inquietó de nuevo a Cadavid que controló en dos tiempos. Leones inquietaba con la pelota parada, pero faltaba la última puntada. Pasto, mientras tanto, se aprovechaba de los espacios que dejaba Leones atrás para generar peligro. Pero la falta de acierto en un arco se paga en el otro: al minuto 42: Sebastián Gómez, en una jugada similar a la de Sánchez, cruzó 40 metros y disparó cruzado al palo más lejano. Con el empate a uno en el marcador se cerró el telón de la primera parte.

El empate podría haber sido un gran botín para Pasto. Y lo defendía atacando: Luis Carlos Arias, de destacada participación, exigía a Cadavid disparando de todos los ángulos y distancias posibles. Álvarez, el DT local, empezó a mover la banca tal como lo hizo en Bucaramanga. Antes de los 70 minutos, Leones ya había agotado sus tres cambios. Eso sí: las piernas frescas influyeron en el trámite del partido: el juego del visitante se hizo pesado, tal vez ayudado por el estado de la grama y la lluvia que había dejado la cancha resbalosa como tobogán.

Conforme Arias se iba cansando, se apagaba la iniciativa visitante. El volante nacido en La Unión es pieza clave de Pasto y si sacaba un punto sería gracias a él. Así, Leones empezó a tomar la iniciativa con disparos de media distancia. Incluso jugadores como Roger Lemus, que también fue inicialista, parecía haber regulado mejor su energía o tal vez estar más acostumbrado a las circunstancias adversas del juego. Los tiros de Leones se iban haciendo más cercanos y más certeros, haciendo exigir a Hernández.

El cuarto árbitro levantó el cartel luminoso y anunció que se jugarían tres minutos más. En ese momento, parecía que iniciaba otro partido. Leones con mucha garra metía a Pasto en un arco, que se defendía con vehemencia. Cada que los 'volcánicos' intentaban el contraataque, una barrida violenta cortaba la jugada. Parecían haber tomado un segundo aire los 22 jugadores. También parecía que el central les dijo que todo valía, pues la pierna fuerte se hizo presente.

Justamente sería una seguidilla de entradas descalificadoras la que desniveló el partido. Fueron, al menos, tres 'patadones' de bando y bando. El último, dentro del área. Sánchez miró al línea, este le confirmó la decisión: penal para Leones al minuto 92. La protesta airada de la visita no se hizo esperar, ya que pudo haber cortado la jugada -sea a favor o en contra- en alguna de las faltas previas, evitando el penal.

No hubo caso: Sebastián Gómez tomó la pelota. La tensión en Ditaires estaba al límite. Gómez tomó la distancia habitual, trotó como si fuera a romperle el arco. La definición sería, en cambio, más sutil: un tiro a lo Panenka o a lo 'Loco' Abreu que entró al arco pidiendo permiso. Ernesto Hernández solo pudo ver la pelota en televisión. El tumulto en el banderín de córner y la algarabía en la tribuna. Gol de Leones a falta de un par de segundos para terminar. Pasto no pudo hacer más que sacar del medio para finalizar el partido. Leones, con pasajes de muy buen fútbol pero más corazón y persistencia, había logrado una noche gloriosa: su primera, posiblemente no la última, victoria en la A. Su próximo reto será Envigado FC, en el Polideportivo Sur, el sábado 3 de marzo a las 2:00 pm.