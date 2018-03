Rionegro derrotó al Independiente Medellín, y le cortó un invicto de cuatro fechas

Hernán Torres planteó el partido con una presión alta, copando el medio de la cancha la cual hizo ver bastante incomodo a un Medellín que no lograba mostrar un juego colectivo y que tampoco generaba peligro en el arco rival.

La incesante lluvia y el estado del terreno de juego también influyeron en el desarrollo del partido. A los 11 minutos de juego venía el primer gran golpe para el DIM cuando veía caer su pórtico, Camilo Andrés Ayala marcaba el primer tanto para Rionegro.

El gol de Rionegro destinó a jugarse el partido en el medio campo, pues el DIM no lograba hilvanar jugadas de ataque, y a Rionegro con eso le bastaba y se dedicó a tocar el balón y a presionar alto y de manera intensiva cuando no lo tenía. En el último minuto del primer tiempo cuando ya ambos técnicos esperaban el pitazo, llegó un el segundo gran golpe para la escuadra roja y otro premio para Rionegro, se iba expulsado por doble amarilla Didier Moreno.

El DIM inició el segundo tiempo con Mauricio Gómez en el campo quien sustituyó a Rodin Quiñones quien no tuvo una buena presentación. En los primeros 5 minutos del segundo tiempo Medellín tuvo 2 buenas opciones para igualar el partido, pero rápidamente el juego se mostró el mismo del primer tiempo.

Transcurridos 20 minutos del segundo tiempo llegaría el tercer gran golpe para el DIM que se quedaba con 9 jugadores tras la roja directa que recibía Leonardo Castro, minutos antes había ingresado al partido Germán Cano por Caicedo, quien quedó sólo en las labores de ataque y no logró tener una sola chance para anotar.

La expulsión de Leonardo Castro sentenció el partido, el DIM se sintió realmente incapaz de hacer con 9 jugadores lo que no hizo con 11, y no logró poner en peligro el arco rival, Rionegro fue siempre fiel a su juego, me dedicó no a atacar pero si a tener el dominio del balón y así se fueron consumiendo los minutos.

Al minuto 75 Rionegro prácticamente sin buscarlo marcaba el segundo tanto a su favor, Humberto Botello reafirmaba el segundo triunfo en línea para Rionegro y la pérdida del invicto de 4 fechas con las que llegó el DIM. Si bien sería injusto hablar de las limitaciones que tuvo el DIM con 9 jugadores, hay que resaltar que cuando tuvo su escuadra completa no generó acciones de gol ni mostró un buen fútbol.

Rionegro ahora deberá preparar su encuentro en condición de visitante frente al Deportivo Cali, mientras que el DIM recibirá en su estadio al Junior de Barranquilla.