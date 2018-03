Fecha 5 de la Liga Águila: Once Caldas toma el liderato y varios equipos despertaron

Un nuevo capítulo de la presente Liga Águila se escribió este fin de semana. Once Caldas retomó la senda del triunfo y de paso se trepó al primer lugar de la tabla, dada la caída del Independiente Medellín que también perdió su invicto ante Rionegro Águilas. Santa Fe, Bucaramanga y La Equidad pudieron ganar por fin, Junior toma un respiro al igual que el Cali, Nacional venció al América ante su gente con un inspirado Vladimir Hernández, Millonarios se complica antes del inicio de la Copa Libertadores y en la lucha por no descender, Leones respira aunque se mantiene en la zona roja, Atlético Huila se estancó esta fecha y Boyacá Chicó no encuentra el rumbo.

Resultados

Jueves 22 de febrero

Nacional 2 - América de Cali 0

Goles: 1-0, min. 70, Vladimir Hernández. 2-0, min. 93, Vladimir Hernández.

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).

Viernes 23 de febrero

Leones FC 2 - Deportivo Pasto 1

Goles: 0-1, Víctor Aquino, min. 42. 1-1, Sebastián Gómez, min. 42. 2-1, Sebastián Gómez, min. 94.

Estadio: Metropolitano Ditaires, Itagüí.

Árbtiro: Luis Sánchez (Valle).

Sábado 24 de febrero

Patriotas Boyacá 2 - Alianza Petrolera 1

Goles: 0-1, Víctor Aquino, min. 42. 1-1, Sebastián Gómez, min. 42. 2-1 (P), Sebastián Gómez, min. 94.

Estadio: Metropolitano Ditaires, Itagüí.

Árbtiro: Heider Castro (Cesar).

Rionegro Águilas 2 - Independiente Medellín 0

Goles: 1-0, Camilo Ayala, min. 11. 2-0, Humberto O. Botello, min. 75.

Estadio: Alberto Grisales, Rionegro.

Árbtiro: Alexander Ospina (Quindío).

Deportivo Cali 2 - Millonarios 0

Goles: 1-0 (P), José Sand, min. 19. 2-0, Jhon Mosquera, min. 92.

Estadio: Deportivo Cali, Palmira.

Árbtiro: Gustavo Murillo (Chocó).

Domingo 25 de febrero

La Equidad 1 - Envigado FC 0

Gol: 1-0 (P), min. 57, Stalin Motta.

Estadio: Metropolitano de Techo, Bogotá.

Árbtiro: Hervin Otero (Meta).

Once Caldas 1 - Atlético Huila 0

Gol: 1-0, min. 56, Edder Farías.

Estadio: Palogrande, Manizales.

Árbtiro: Diego Escalante (Antioquia).

Santa Fe 4 - Jaguares de Córdoba 0

Goles: 1-0, min. 14, Wilson Morelo. 2-0, min. 30, Wilson Morelo. 3-0, min. 61, Wilson Morelo. 4-0, min. 66, Wilson Morelo.

Estadio: Nemesio Camacho (El Campín), Bogotá.

Árbtiro: Carlos Betancur (Valle).

Deportes Tolima 0 - Atlético Bucaramanga 1

Gol: 0-1, min. 67, Jhon Fredy Pérez.

Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué.

Árbtiro: Nicolás Rodríguez (ASOCAFA).

Junior 1 - Boyacá Chicó 0

Gol: 1-0, min. 75, Jonathan Alvez.

Estadio: Metropolitano R. Melendez, Barranquilla.

Árbtiro: Leonard Mosquera (Antioquia).

Posiciones

Posición Equipo PJ PTS GF DG GFV GCV 1 Once Caldas 5 12 8 6 2 2 2 Independiente Medellín 5 12 8 4 2 3 3 Atlético Nacional 5 10 6 2 3 4 4 Patriotas Boyacá 5 9 7 2 2 3 5 Rionegro Águilas 5 8 4 1 2 3 6 Deportivo Cali 5 7 7 4 1 3 7 Envigado FC 4 7 3 2 0 1 8 América de Cali 4 7 5 1 2 3 9 Alianza Petrolera 5 7 5 -1 2 5 10 Atlético Huila 5 7 2 -2 0 4 11 Jaguares de Córdoba 5 7 3 -3 0 6 12 La Equidad 5 6 1 0 0 1 13 Junior 4 6 2 -1 0 3 14 Leones FC 5 5 5 -1 2 3 15 Atlético Bucaramanga 5 5 4 -1 1 1 16 Millonarios 5 5 3 -2 1 4 17 Deportivo Pasto 5 5 3 -2 1 5 18 Deportes Tolima 5 4 4 -2 1 3 19 Independiente Santa Fe 4 3 5 0 1 3 20 Boyacá Chicó 5 1 3 -7 0 5

Próxima fecha

Viernes 2 de marzo

Boyacá Chicó vs Once Caldas

Sábado 3 de marzo

Envigado FC vs Leones FC

Jaguares de Córdoba vs Patriotas Boyacá

Alianza Petrolera vs Atlético Nacional

Atlético Huila vs La Equidad

Deportivo Cali vs Rionegro Águilas

Domingo 4 de marzo

Millonarios vs América de Cali

Independiente Medellín vs Junior

Deportivo Pasto vs Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs Santa Fe