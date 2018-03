Junior se desvaneció y Palmeiras impuso su jerarquía en Barranquilla

Google Plus

En su primera salida durante la fase de grupos, Junior recibió al Palmeiras en el Metropolitano, buscando un resultado positivo ante el que parece ser en el papel, el rival directo por conseguir uno de los cupos para acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Alexis Mendoza no tuvieron una buena noche y lo pagó caro ante un verdão muy efectivo que tuvo a un Bruno Henrique en modo 'Killer' y a un Miguel Borja inspirado.

Las cosas no salieron bien para el rojiblanco desde el principio. Jonathan Alvez tuvo en sus pies la apertura del marcador en el minuto 6, pero Jailson impidió que el uruguayo anotara. Todo se puso peor cuando sufrió la expulsión de Germán Gutiérrez, que en en busca del esférico en el aire terminó agrediendo a Bruno Henrique con una patada. El paraguayo Enrique Cáceres no dudó en mostrarle el cartón rojo y dejar al local con 10 jugadores en el minuto 9 de la primera parte. Pero faltaba más... Al minuto 19, el conjunto brasileño abrió el marcador gracias a Bruno Henrique, quién mandó el balón al fondo de la red, después de recibir un pase de Dudú en el área. Con todos los factores en contra dentro del campo, Alexis Mendoza decidió mandar a Jorge Arias, que también puede hacer las veces de lateral izquierdo para tratar de taponar la grieta que dejó Gutiérrez. Ya con haberle cerrado el ataque por dicha banda a los brasileños, faltaba que sus estrellas se alinearan, pero ante la ausencia alguien que diera más pausa y conducción al esférico, los intentos de ataque no fueron fructíferos.

En el segundo tiempo, con el objetivo de empatar a como diera lugar, el local se arriesgó adelantando líneas pero fue Miguel Ángel Borja quién con una volea tremenda se encargó de poner el 0-2 y así matar las ilusiones de remontar por parte de un deslucido Junior, que no tuvo reacción alguna con esta anotación. Palmeiras manejó el partido a su antojo y con la entrada de Luis Díaz reemplazando a Teofilo, el local se jugó por completo a conseguir el descuento, situación que aprovechó Roger Machado, que mandó al venezolano Alejandro Guerra al terreno de juego. Al minuto 71, Bruno Henrique se convirtió en la figura del partido al anotar su segundo gol en la noche y poner el 3-0 tras un pase del 'Lobo' Guerra. Pudo ser peor, una equivocación garrafal en salida por parte de Junior provocó que Thiago dos Santos (que entró por Bruno Henrique), quedase solo frente al arco de Viera, pero la definición del portador de la casaca '5' fue fatal y se perdió el cuarto. Sin embargo, la estocada final la dió un propio jugador del Junior. Jonathan Alvez recibió una falta dentro del área y el árbitro decretó pena máxima. Fue tan mala noche para el uruguayo que su cobro desde los once pasos se fue lejos del arco y esfumó cualquier posibilidad de al menos decorar el resultado.

Al final, un inicio con el pie izquierdo para el conjunto de Curramba que tendrá que ir el próximo domingo a visitar al Independiente Medellín en la sexta fecha de la Liga Águila, mientras que en la Libertadores, volverá a la acción el 4 de abril, cuando visite a Boca Juniors en La Bombonera.