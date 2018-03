Rafael Marcelo Delgado: “Estoy viviendo al máximo este momento”

Google Plus

El 13 de febrero de este año se presentó oficialmente a Rafael Marcelo Delgado, como nuevo lateral izquierdo de Atlético Nacional. No habían pasado cuatro días y él ya estaba haciendo su debut contra Millonarios, en compromiso válido por la fecha 4 de la Liga Águila 2018-I. De ahí en adelante, el jugador argentino no ha sido relegado de la formación titular, incluyendo el primer partido del equipo por la Copa Conmebol Libertadores 2018.

Luego del entrenamiento que se realiza en la Sede Deportiva de Guarne, los jugadores atendieron a los medios de comunicación, en su intervención, el jugador argentino fue consultado por la actualidad que vive el equipo, respondiendo que es muy bonito lo que está viviendo el equipo, desde los jugadores hasta el cuerpo técnico.

“La verdad estoy viviendo al máximo este momento, obviamente disfrutándolo, además estoy muy contento por lo que está sucediendo con mis compañeros y el cuerpo técnico. Muy feliz por todo el presente del equipo”, comentó.

Delgado, quien viene de ser jugador de Defensa y Justicia, sostuvo que no está acostumbrado a jugar tantos partidos seguidos, pero que si el cuerpo técnico lo dispone para el partido ante Alianza Petrolera, él jugará sin ningún inconveniente.

“No estoy acostumbrado a jugar tantos partidos seguidos, pero intento esforzarme para poder siempre estar disponible. En estos momentos se vienen acumulando muchos juegos y aunque todavía no he hablado con el ‘profe’, si me elige para jugar, lo haré sin ningún problema”, expresó el lateral argentino.

El jugador de 28 años de edad, nacido en Reconquista, Argentina, indicó que en su debut por Copa Conmebol Libertadores contra Colo Colo, estuvo algo nervioso al comienzo del partido, pero con el paso del tiempo se empezó a sentir más cómodo.

“En el primer tiempo estuvo un poco nervioso, pero después me fui soltando de a poquito. Gracias a Dios se pudo ganar, situación que es muy importante para el club, para todos es fundamental. Muy contento por haberlo conseguido”, finalizó.

Atlético Nacional jugará este sábado de visitante contra Alianza Petrolera, partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga Águila 2018-I.