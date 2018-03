Previa Boyacá Chicó - Once Caldas: duelo con muchos contrastes

Boyacá Chicó vive un momento duro en su regreso a la primera categoría. El conjunto ajedrezado aún no sabe lo que es ganar en el torneo y con el pasar de las fechas, el panorama en la lucha por no descender se torna más crítica. Esta noche recibe a Once Caldas, el actual líder de la competencia y en esta dura prueba tendrá que quemarse hasta las pestañas y no seguir dándose el lujo de ceder terreno.

Boyacá Chicó, con el fantasma de la 'B' persiguiéndolo

El conjunto boyacense no ha tenido un buen arranque en el torneo. Debutó con un empate ante el campeón Millonarios, un resultado que desde el papel no era para nada malo, pero en la segunda fecha cayó ante el Independiente Medellín (1-2), fue goleado por el Deportivo Cali (4-0), cayó ante Rionegro Águilas (1-2) y también se fue con las manos vacías en su juego ante Junior recientemente. Con apenas un punto y en el fondo de la tabla, los de 'La Flecha' Gómez tendrán que sacar lo mejor de sí para tratar de revertir la situación. En la tabla del descenso también son últimos, con un promedio de 1.0706, así que .

Ante el líder Once Caldas, tendrá lo mejor de su nómina, que espera sacar un resultado que lo motive a subir el nivel colectivo.

Probable formación titular de Boyacá Chicó

Sergio Avellaneda; Carlos Esterilla, José Mosquera, Daniel Duarte, Yordy Monroy; Juan David Díaz, Jhan Carlos Mora, Nelino Tapia, Óscar Balanta; Misael Riascos, Diego Valdés.

Once Caldas, en su mejor versión desde hace siete años

No hay dudas de que la llegada de Hubert Bodhert ha refrescado el ambiente en el conjunto mainzaleño. El haber ganado cuatro de los cinco partidos disputados hasta ahora lo han llevado al liderato parcial en la Liga. No solamente ganar ha sido la tarea que ha desarrollado Once Caldas, jugar bien ha sido el factor clave para que esto se dé y para que sus hinchas hayan vuelto al estadio, que venía en desolación tras los malos resultados que incluso hicieron que este año iniciara comprometido en el descenso. Sin embargo, la mentalidad del plantel ha sido de pelear en los primeros puestos y hoy están cumpliendo con el propósito, llevando así al 'blanco blanco' a sonreír de nuevo.

Desde hacía ocho años el Once no iniciaba tan bien un campeonato. En el Torneo Finalización de 2011, cuando era dirigido por Juan Carlos Osorio, logró 13 puntos de 15 disputados, siendo un empate ante Boyacá Chicó y cuatro triunfos, ante Cali, Millonarios, Real Cartagena y Tolima. Hoy la campaña que hace puede ser comparativa con ella, un motivo para creer en que la 'resurección' del campeón de América en 2004 es una realidad. Ante el 'ajedrezado' los de Bodhert buscarán seguir mejorando sus registros con la idea de lograr la clasifiación a los play-offs lo más pronto posible.

Probable formación titular del Once Caldas

José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Miguel Nazarit, Geisson Perea y Andrés Felipe Álvarez; Luis Sierra; Uvaldo Luna, Yesus Cabrera, Mauricio Restrepo y Ray Vanegas; Edder Farías.

El juego comenzará a partir de las 7:45 p. m. hora colombiana en el Estadio La Independencia de Tunja. El juez central será Bismarks Santiago del Atlántico y será asistido por Dionisio Ruiz (Córdoba) y Jorge Sanna (Norte de Santander). El árbitro emergente será Víctor Wilches de Boyacá.