Fecha 6 de la Liga Águila 2018-I: Junior, el gran beneficiado de la jornada

La Liga Águila cumplió con una nueva jornada en el Torneo Apertura 2018. La sexta jornada se llevó a cabo este fin de semana y Once Caldas sigue liderando el campeonato después de sacar un empate en la siempre dificil ciudad de Tunja ante Boyacá Chicó. Sin embargo no está solo en la cima de la tabla, porque Atlético Nacional ganó su encuentro ante Alianza Petrolera, resultado que lo condujo a tener el mismo puntaje del 'Blanco Blanco'. Le sigue Medellín, que sumó una nueva frustración al caer en casa ante Junior, que entró al grupo de los ocho. Deportivo Cali se paseó en el Palmaseca ante Rionegro Águilas y se puso cuarto en la tabla. Quien no la pasa bien es América de Cali, que cayó ante Millonarios que toma respiro tras un inicio regular. En el nuevo clásico joven de Antioquia, Envigado y Leones no se hicieron daño, mientras que Bucaramanga despertó y sumó su segunda victoria en línea ante Santa Fe, que se hunde en la tabla junto al Tolima, que no pasó del empate ante Pasto.

El jugador destacado de la fecha fue Ómar Duarte, que anotó tres goles para darle la victoria al Atlético Huila ante La Equidad.

Resultados

Viernes 2 de marzo

Boyacá Chicó 2 - Once Caldas 2

Goles: 1-0, min. 8, Diego Valdés. 2-0, min. 33, Misael riascos. 2-1, min. 64, Edder Farías. 2-2, min. 87, César Amaya.

Estadio: La Independencia, Tunja.

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).

Sábado 3 de marzo

Envigado 1 - Leones 1

Goles: 1-0, min. 56, Yeison Guzmán. 1-1, min. 90, Sebastián Gómez.

Estadio: Polideportivo Sur, Envigado

Árbitro: Óscar Gómez (Antioquia).

Jaguares de Córdoba 0 - Patriotas Boyacá 0

Estadio: Armando Tuirán Paternina

Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).

Alianza Petrolera 1 - Atlético Nacional 2

Goles: 1-0, min. 19, Dayro Moreno. 2-0, min. 47, Reinaldo Lenis. 2-1, min. 80, Manuel Palacios.

Estadio: Daniel Villa Zapata, Barrancabermeja

Árbitro: Jorge Guzmán (Norte de Santander).

Atlético Huila 3 - La Equidad 1

Goles: 1-0, min. 1, Omar Duarte. 2-0, min. 35, Omar Duarte. 3-0, min. 41, Omar Duarte. 3-1, min. 51, Arbey Mosquera.

Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué.

Árbitro: Leonard Mosquera (Antioquia).

Deportivo Cali 4 - Rionegro Águilas 0

Goles: 1-0, min. 16, Jeison Angulo, . 2-0, min. 69, Nicolás Benedetti. 3-0, min. 71, José Sand. 4-0, min. 82, Jhon Edison Mosquera.

Estadio: Deportivo Cali, Palmira.

Árbitro: John Hinestroza (Chocó).

Domingo 4 de marzo

Millonarios 3 - América 1

Goles: 1-0, min. 12, Ayron del Valle. 2-0. 3-0, min. 40, Andrés Cadavid. 3-1, min. 49, Andrés Cadavid, min. 81, Kevin Ramírez.

Estadio: Nemesio Camacho (El Campín), Bogotá.

Árbitro: Alexander Ospina (Quindío).

Medellín 1 - Junior 2

Goles: 0-1, min. 25, Luis Carlos Ruiz. 0-2, min. 28, Yimmi Chará.

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

Árbitro: Hervin Otero (Meta).

Deportivo Pasto 1 - Deportes Tolima 1

Goles: 0-1, min. 22, Luis Payares. 1-1, min. 25, Edinson Toloza.

Estadio: Departamental Libertad, Pasto.

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).

Atl. Bucaramanga 1 - Ind. Santa Fe 0

Gol: 1-0, min. 51, Franco Arizala.

Estadio: Alfonso López, Bucaramanga.

Árbitro: Gustavo Murillo (Chocó).

Tabla de posiciones

Posición Equipo PJ PTS GF DG GFV GCV 1 Once Caldas 6 13 10 6 4 4 2 Atlético Nacional 6 13 8 3 5 5 3 Independiente Medellín 6 12 9 3 2 3 4 Deportivo Cali 6 10 11 8 1 3 5 Patriotas Boyacá 6 10 7 2 2 3 6 Atlético Huila 6 10 5 0 0 4 7 Junior de Barranquilla 5 9 4 0 2 4 8 Envigado FC 5 8 4 2 0 1 9 Millonarios 6 8 6 0 1 4 10 Atlético Bucaramanga 6 8 5 0 1 1 11 Rionegro Águilas 6 8 4 -3 2 7 12 Jaguares de Córdoba 6 8 3 -3 0 6 13 América de Cali 5 7 6 -1 3 6 14 Alianza Petrolera 6 7 6 -2 2 5 15 Leones FC 6 6 6 -1 3 4 16 Deportivo Pasto 6 6 4 -2 1 5 17 La Equidad 6 6 2 -2 1 4 18 Deportes Tolima 6 5 5 -2 2 4 19 Independiente Santa Fe 5 3 5 -1 1 4 20 Boyacá Chicó 6 2 5 -7 0 5

Próxima fecha

Martes 6 de marzo

Leones FC vs Atlético Huila

La Equidad vs Boyacá Chicó

Miércoles 7 de marzo

Once Caldas vs Independiente Medellín

Atlético Nacioal vs Jaguares de Córboa

Jueves 8 de marzo

Patriotas Boyacá vs Atlético Bucaramanga

Santa Fe vs Deportivo Pasto

Deportes Tolima vs Envigado

Rionegro Águilas vs Millonarios

Viernes 9 de marzo

Junior vs Deportivo Cali

Por Definir: América de Cali vs Alianza Petrolera.