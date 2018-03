Dayro Moreno, una carta contra Jaguares que no estará presente

Google Plus

El delantero tolimense habló sobre las posibilidades de seguir sumando tres puntos tras las dos victorias en línea que ha tenido el equipo verdolaga, está consciente que están en los primeros lugares y por ello el partido del miércoles como locales es importante para ratificar el buen momento de Nacional.

Acerca del partido contra Jaguares, manifestó que es un rival que está bien armado y sus jugadores se conocen gracias al proceso de años que ha tenido el equipo de Montería. Aún así, veía una oportunidad para anotar antes de conocerse la lista de convocados donde no fue tenido en cuenta "He marcado goles. Creo que este partido del día miércoles es importante para seguir sumando en la tabla de goleadores" y también es un encuentro para sacar los tres puntos que beneficien a Atlético Nacional.

Acerca de la primera parte del torneo realizó un breve análisis que manifiesta un ambiente de competencia y mentalidad ganadora del equipo "Ha sido positiva porque sabemos que estamos ahí peleando las promeras posiciones, en Copa Libertadores también lo demostramos" refiriéndose al primer encuentro del torneo internacional frente a Colo Colo en Chile.

También se refirió a la agresión contra el jugador Luciano Ospina en el partido disputado contra Alianza Petrolera "Son calenturas que pasan en el partido pero no creo que se vaya a mayor cosa" además que el gesto que hace, según su perspectiva, no era agresivo y se ve en los vídeos que no iba con fuerza "son provocaciones que pasan en el partido y eso queda en la cancha". Para cerrar el tema manifestó que le pidió disculpas al jugador cuando se terminó el encuentro.

Sobre la estructura de juego que están logrando con Jorge Almirón al comando del equipo comentó: "El profe cuando empezó la pretemporada con nosotros quería un estilo de juego que lo estamos mostrando en cada partido" este ensamble se debe a que han llegado jugadores que ya conocían su forma de dirigir y junto al resto de la plantilla se están acomplando a medida que se juegan los partidos, por eso los resultados son positivos. Concluyó que gracias a la tranquilidad que tiene en sus compañeros y la visión del equipo que tiene el director técnico se contribuye a que lleguen goles por su parte.